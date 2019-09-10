小學雞媽媽：限制級記者會

【明報專訊】下午4時至晚上7時，是電視節目的兒童時間，1970年代有深受愛戴的Sunny哥哥主持《跳飛機》，而我念小學時擔櫈仔看的《430穿梭機》，則出了梁朝偉和周星馳兩個影帝。可是那以後的兒童節目，我都叫不出名字了。有說大台投入兒童節目的資源愈來愈少，質素每况愈下，可是無論如何，總也不及近日的「警方例行記者會」令人難堪，天天4點廣播堪稱限制級的荒謬，兒童不宜。

最兒童不宜的兒童時段

示威者隔着馬路質問警方「是否跌了良心」，防暴警員衝來亂毆然後拘捕。記者追問這是以言入罪嗎？台上回應說男子大叫「可能影響現場和平」，「涉嫌在公眾地方行為不檢」……

男子跪求警員不要開槍，遭對方一腳踢飛，下跪的無助，出腳的兇狠。警方在記者會上指那人進入了火線，所以警員的「自然反應」是在危急中「用腳推開」他……

防暴警察配備盾牌浩浩蕩蕩掩至校門前，向和平默站的學生和校友截查兼搜袋，記者會上警方說這並非阻嚇。至於在另一間學校的校門前，有支援罷課的學生被警員撲倒地上，砸掉兩顆門牙，流了一口鮮血，警方說他們只是因為「地面濕滑」跌倒……

看什麼圖作什麼文？

感謝這個人人一部智能手機的時代，上面的片段全部記錄在鏡頭之內，在網絡流傳。看了影片，再回看台上正襟危坐的幾位，不能不為天天在背後辛勞的創作團隊抹一額汗——今日又要看什麼圖作什麼文？

我不知道記者會真正的傳播對象是誰，只知道連孩子都不會接受「地面濕滑」這一套。

何時才可快樂上學?

香港的少年人剛度過一個不尋常的暑假，假期結束，又迎來不尋常的開學日。有大學索性不辦開學禮，照辦的則取消學生代表發言，有中學禁止學生佩戴白絲帶表態，又警告會通知家長接走校內罷課的學生。可是，中大百萬大道上的集會依然人頭湧湧；有中學生集體在開學禮上引吭高唱Do you hear the people sing；有同區不同校的同學牽手組成人鏈，溫柔而堅定地和平表達訴求。

孩子的成長常常教我們措手不及，特別是這個暑假。可是這種成長着實叫人心痛。坐在上面的大人，什麼時候才可以讓他們再次快快樂樂地上學呢？

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第258期]