半職爸爸：兒童的權利

【明報專訊】為什麼我們要保障兒童的權利？不同人有不同的理由，我自己想到最重要的理由就是，保護兒童是最有效率的。

保護大人無知 更耗資源

兒童雖然脆弱，但給他們相對不多的東西，就可以保護他們。吃的，住的，關懷，愛心，聆聽，溝通，就可以給兒童足夠的保護。一個兒童沒能買玩具，看到另外一些小孩有很多玩具，可能會有點悶悶不樂，但是，只要他身邊有愛護他的人，願意陪他玩，他就會得到快樂。他的快樂就得到了很好的保護。

保護一個兒童，大人付出不多，就可以發揮很大的效果。

普遍來說，兒童將來活着的時間，比大人和老人長，以生命的時間來計算，保護了一個兒童，等於保護了2個大人或者3個老人，或者，換一個說法，保護兒童，是保護了我們這個族群的未來。

相反，保護一個大人，我們要付出更多。我們要用更多資源去保護大人的「玩具」，即是車子、房子、股票、黃金、外幣戶口、工資數字、社會地位，以至大人愈來愈不可收拾的自尊心。我們還要處理大人更巨大的憂慮和恐懼，更巨大的貪婪和權力慾，更巨大的自大和無知。

要粉身碎骨 還是要為鎮暴歡呼

如果一個地方，連兒童的權利都保護不了，其他人的權利，自自然然，只會被剝奪得更嚴重。即使是微不足道的付出，你也付出不了，卻對別人說以後遇到大問題，隨時找我幫忙好了，說這些話的人，一定是騙人的；而假如說這些話的人，還擺出一副義正嚴辭的樣子，那麼，他們不僅騙人，還一定是無恥的。

觀乎過去兩個多月，權力機關的各種表現，我很懷疑，還有多少家長相信，這裏是一個能給孩子保護的地方。我們能夠保護他們相信正義、公正和承諾嗎？我們能夠保護孩子不至於相信有權力的人都滿口謊言嗎？

當孩子長大了，在街上遇到身穿白衣或藍衣的持刀人士，他們應該報警還是應該禱告？當孩子長大後，看到憲制性文件列明的個人權利，他應該慶幸，還是應該懷疑？當社會出現不公義的情况，長大了的孩子，應該學會了不平則鳴，還是應該學會了噤若寒蟬？他們應該學會諂媚，識時務者為俊傑，還是應該學會接受被辭職、被判監和被驅逐？他們要學會粉身碎骨，變成坦克車下的血漿，還是要學會和白衣人握手，為鎮暴而歡呼？

這個地方，還是一個值得信任可以保護兒童的地方嗎？

一廂情願，以為保護兒童很容易，其實很難。其實，保護任何一個人，從歷史來看，也是極不容易的事。只是，到了某個重要關頭，我們最先想的，總是年輕人，總是兒童，總是那個可望而不可即、永遠都無法確定的未來。

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

[Happy PaMa 教得樂 第258期]