客座隨筆：如何幫助子女渡過不穩定時期？

【明報專訊】最近大家都經歷着很多不穩定，然而，作為家長，我們有責任確保子女的精神健康，尤其是年紀較小的孩子。因此，我參考美國全國學校心理學家協會（NASP）文章Helping children cope in unsettling times的部分撮要，並把它翻譯成中文，希望為家長帶來幫助。

留意自己的壓力水平 保持冷靜

不要忽視我們自己的焦慮、悲傷、憤怒或恐懼，或糾結着自己的情緒，因為子女會感染到我們的情感。因此，應盡量避免表現出過分焦慮、恐懼或憤怒，從而減少子女的不安感。若孩子真的察覺到家長有傷心難過之情，其實問題也不大，最重要是讓他們知道，我們有所盼望，相信事情會變得更好。

照顧孩子

情緒受影響的孩子往往難以集中專注，或出現情緒行為的情况。有些孩子可能會對事件表現得非常安靜或抽離；有些孩子卻反應很大，具破壞性甚至攻擊性；也有許多孩子甚至出現學習困難的情况。

維持日常規律

維持可預測的日常規律，重申說明具體的規則和後果；考慮安全後，鼓勵他們維持課業及課外活動，令子女感到穩定、一致。

減少對媒體的接觸

對年紀較小的子女，保護他們避免受到過多媒體的渲染，包括互聯網、社交媒體（例如群組、facebook、Instagram）、電視等，也避免接收單一資訊來源（如個別媒體的報道和消息）。告訴子女，看太多網上消息可能會觸發負面情緒，並引導他們參與一些感興趣的活動來放鬆、分散注意力。家長也可引導子女表達感受，讓他們描述在網上看到的東西，有需要時，家長可作出解說。

作一個好的聆聽者和觀察者

容讓子女表達他們的憂慮或查詢想知道的消息，若他們對事件感焦慮或關注，家長也毋須刻意糾纏在該話題上。不妨多抽空回應子女，並留意他們的行為或社交的變化。家長可能需要先主動展開對話，子女才懂得表達自己的情感，讓他們慢慢論述對事件的感受或看法。若他們在當刻不想或不需要傾訴，家長亦不必糾纏，重點是讓子女知道我們關心顧及他們的想法和感受。

客觀開放的討論

家長應抱着開放、冷靜、接受和尊重的態度去討論，也要作好準備，回應子女的問題。緊記回答事實，客觀合理地討論。亦可嘗試以提問方式讓子女思考，不必急於表態或教導，避免衝突。

疏導情緒

子女在家中可能會變得煩躁或出現破壞性行為，叫家長難以忍耐。面對這些不恰當的行為，家長可明確指出自己的期望，並加強提升合乎子女年紀的情緒管理技巧，提供適當的宣泄渠道，例如把個人感受、想法，以畫畫、寫作、音樂、做運動等方式來抒發。

留意子女，與學校互通資訊

密切注意較容易受困擾的子女，例如：與事件有關的、曾經歷類似創傷、患有抑鬱症或其他精神健康問題、有特殊需要等。家長應該與老師、學校或相關專業人士保持密切溝通，商討並監察子女的情况，需要時便作出轉介。

一些研究指出，具良好抗逆、適應力的人，一般能好好地表達自己的情感；他們都會有關心自己的重要人物，例如家人、父母和朋友的支持；而且對未來保持積極樂觀。願家長們多與子女溝通、同行，相信艱難的日子很快會過去的！

（註冊教育心理學家）

文﹕黃雋灝

[Happy PaMa 教得樂 第258期]