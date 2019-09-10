言語自聊：6歲開始 認識社會公義

【明報專訊】最近香港局勢叫人泄氣，身邊的家長總有句話掛在口邊：「我都唔知點教我個仔／女」。新學年又開始了，家長就更加焦慮，開始想在家裏談更多有關社會和道德的話題，爸媽的壓力自然大增。以下的讀本訓練是以導讀的方式，促進小朋友的道德發展同時也能訓練語言能力，希望幫到大家。

有家長問：小朋友要從幾歲開始，才能明白這些道理？根據學者Helwig & Jasiobedzka（2001）一個關於小孩能否辨別「有利社會或不公平的法律」的研究，發現小朋友在大概6歲時，已能運用「權利、公義」等概念來辨別是非。而要學習社會公義（social justice）的先決條件有二：要有一定的道德發展（moral development）與一定的語言能力。

所謂道德發展，「理解別人的想法」（perspective-taking）和「同理心」（empathy）對學習「公義」這概念是必要的，而這兩方面會在4至9歲之間逐漸成熟（Colby & Kohlberg, 1987）。至於語言能力，小朋友需要建立一系列關於「情緒」的詞彙，並配合道德發展中的「理解別人的想法」，才能在明白道理的同時，也有能力表達對事情的看法。小朋友一般在6歲後，就開始具有相關的語言能力了。所以，其實初小的同學已開始有能力了解社會上的事。

今次教大家的訓練方法，是根據學者Dever, Sorenson & Broderick（2005）的一項研究（美國期刊Social Studies and the Young Learner第18期）而設計，內容是如何利用閱讀圖書，來教導小朋友學習社會公義。利用圖書的好處，是可以比較具體，其中期刊建議了一些英文繪本可供家長參考（註）。

「聽、說、讀、寫」的方法

訓練的方法，大致以傳統的「聽、說、讀、寫」4方面練習。首先，家長和小朋友可以輪流朗讀書本內容，一方面訓練小朋友的聽讀能力，同時也可建立相關詞彙，例如：公平、自由、運動（movement）等字詞。之後，家長可與小朋友討論故事的內容，訓練說話組織的能力。例如：「如果你是主角，會覺得怎樣？」

如果小朋友已經進入高小階段，家長更可以作伸延討論，討論現在相關的社會狀况或問題，這能幫助小朋友代入、理解他人的想法，建立易地而處的能力。最後，家長可以鼓勵與小朋友一起製作讀後紀錄，內容由小朋友自己發揮，家長作引導。例如寫下故事後感想、有沒有新提議等等，訓練小朋友的寫作能力，又或是一起建立「腦圖」，擴大相關主題的詞彙。

最後，以一個小故事作總結：記得在我小四那年的6月4日，老師沒有如常上課，反而在課堂上播出「六四」的新聞報道，她沒有說太多自己的個人評論，只是讓我們學生看相關的片段。這是我第一次了解和認真地看待這歷史事件，那時我10歲未夠，但我很記得，自己已經明白了當中的是與非。各位家長，不論小朋友的年紀大小，在這亂世中，你們仍然可以教育出一個有良知而明辨是非的下一代，別小看自己播下的種子。

■註：推介繪本

"The Universal Declaration of Human Rights：An Adaptation for Children"

by Ruth Rocha, Otavio Roth

"Martin's BIG words：The Life of Dr. Martin Luther King Jr."

by Doreen Rappaport

作者簡介：言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士

文﹕Konnie姑娘

[Happy PaMa 教得樂 第258期]