升中派位：升中「自行」3月底揭盅 校長：選校策略可不變

【明報專訊】教育局正式宣布，今屆升中派位將有新安排。在本學年開始，現屆小六學生將提前在明年3月底得知「自行分配學位」結果，入選的學生毋須再參與「統一派位」。學界普遍歡迎新安排，認為有助家長和孩子作出更全面的選校部署，但亦有指方案未做好協調工作，建議當局明年檢討作出改善。

未「當選」可及早計劃下一步

根據過往一貫做法，小六學生每年1月便會透過「自行分配學位」辦法，在不受地區限制下向最多兩間有參加派位的中學遞交申請。雖則到3月，中學和局方手頭上已有結果，也不會把已獲取錄的學生經「統一派位」再編配其他學位，但由於此階段的結果不會向外公布，因此，所有學童在不知情下，仍需繼續參加「統一派位」，並要等至7月初才有終極揭盅。新安排就毋須再令家長和學生等到「頸都長」。「在新方案下，中學要在3月底前個別通知獲『自行分配』取錄的學生，沒有收到通知的，亦變相知道結果，可以及早再計劃下一步，我覺得大家的知情權是提升了。」香港中學校長會主席鄧振強說。

局方宜協調 免一人霸兩位

不過，由於每名學生在「自行分配學位」階段最多可報考兩間首選及次選中學，而這兩間學校是沒有互通機制的，如學生幸運地同時獲兩間學校取錄的話，兩間學校都會把他納入正取學生名單，鄧振強指出，這樣會令結果不夠精準，「無論是以前或新安排，校方都是要待7月初，教育局公布最終名單，才知道是否確實取錄到那批學生，因此，在自行階段，很多時會有一人同時霸佔兩個學位的情况」。他建議，教育局應盡早做協調工作，「如果同一時間有兩間學校都收了這名學生，教育局其實是可以早些通知次選學校去騰出學位，那麼，更多的備取生就有機會變為正取生，否則，受惠的永遠只是一小撮」。

直資或加劇「音樂椅」效應

雖然官津學校普遍歡迎新安排，但直資學校就相信勢必加劇「音樂椅」效應。香港直接資助學校議會主席招祥麒表示：「直資學校一般3月會出結果，而政府的自行分配則在3月底公布，屆時除非是『神級』的直資學校，否則3月底肯定會有學生放棄直資學位而轉投官津，直資學校就需要不斷通知備取生來填補學位。」他估計，如以往7月塵埃落定後，直資學校會流失5至10名學生（部分轉投私校、出國留學等等），相信今年會流失更多，「或許會流失20至30人，學校又要花一輪工夫通知備取生，會增加行政壓力」。惟他不擔心會因此影響收生質素，「始終同一banding，學生的學業成績不會相差太遠，只是面試表現、對學校的支持度就未必及得上首選那批正取生」。

未獲取錄學生壓力或增

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、佛教林金殿紀念小學校長吳永雄同樣支持局方的新安排，認為這樣小學的資源可分配得更好，「學校會協助未獲正取的學生繼續選校，也可分配資源幫助已是正取的學生適應中學，各得其所」。但他承認，新安排可能會令未獲中學取錄的學生構成壓力，「學生之間或會有競爭，產生壓力。尤其是成績好但面試技巧欠佳的學生，若然他們入不到心儀學校，反之有些成績稍遜惟面試表現出色的同學卻獲取錄，有可能打擊他們的信心，壓力更大」。

「三七比」不變 「自行」宜進取

吳永雄補充，新安排增加升中派位機制的透明度，對選校策略影響不大。「自行分配與統一派位的學位，仍維持3：7比例，整體機制依舊一樣，因此家長毋須改變選校原則，建議在自行階段可進取一些，萬一落選，仍可靠派位。而派位的乙部選擇，乙一應是最心儀，乙二傾向保守，乙三是必入的保險線。」

文：沈雅詩、顏燕雯、許朝茵

小模特兒：Leonie

[Happy PaMa 教得樂 第259期]