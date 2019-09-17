上一課：與狗相處有「禮」 培養孩子同理心

不捨道別——孩子與小松鼠狗相處開心，所以活動尾聲狗狗要走了，孩子不捨得，只好揮手說再見。（劉毓霖攝）

【明報文章】常言道狗狗是人類最好的朋友，很多孩子在街上見到得意小狗，也忍不住衝上前又摸又惜，但其實這樣做，隨時嚇壞狗狗。有見及此，以愛護動物為宗旨的非牟利機構Paws Hero動物英雄聯盟（下簡稱Paws Hero )，帶小狗進入幼稚園，教授與狗狗相處的「禮儀」，鼓勵孩子愛護動物，從而培養同理心。

文︰許朝茵

這天聖雅各福群會銅鑼灣幼稚園幼兒中心內，Paws Hero正舉行善待動物教育的活動「動物英雄聯盟教育計劃」，更帶來了一個特別嘉賓——白色小松鼠狗Lovely。小朋友見到都表現興奮，不過讓孩子接觸Lovely之前，要先學習與狗狗相處的禮儀。

先問准主人 輕撫頭耳勿尖叫

首先義工哥哥向小朋友講解一些與狗狗相處的基本知識，如果在街上見到可愛狗狗，想上前撫摸牠時，要避免突然跑過去，「若小朋友突然飛撲過去，會同時嚇怕主人及小狗。而小朋友在撫摸小狗之前，要先問准主人，而且不能太過用力，亦只可摸耳朵及頭部」。

不過，並非所有孩子愛狗，亦有部分小孩怕狗。於是義工哥哥便教小人兒，在經過狗狗時，別在牠們面前快跑，而是要冷靜地走過，別太大動作引起狗狗注意，否則牠可能誤會你想一起玩而追着你。另外，不可在狗狗身邊大叫，因牠們聽覺較為靈敏，我們的尖叫聲會引起牠們的不適。

觀察身體語言 學懂顧及別人

Paws Hero創辦人及主席林顥伊指出，希望以輕鬆手法教孩子善待及愛護動物，「很多孩子是在我們的活動中第一次接觸狗，有些小朋友表現較為慢熱，要在老師鼓勵下，或是見到其他同學摸完小狗後，才安心伸手輕撫。但接觸過後，發現狗狗一點也不可怕，更覺牠們很可愛。在活動中，我們不單教他們要愛惜狗狗，更要懂得尊重及愛護其他動物。始終動物不懂說話，我們只能透過牠們的身體語言，推測牠們的感受，而這種觀察能力亦可讓孩子顧及別人感受，培養同理心」。

今次參與的聖雅各福群會銅鑼灣幼稚園幼兒中心校長梁碧珊也認為，培育幼兒品格，並不是單靠教師的解釋，應該由孩子親身體會，「孩子親身接觸小狗，除了從中學習與動物相處的方式，更可學習照顧小動物，藉此培養同理心，以及仁愛、好奇心及樂意學習的良好品格」。梁碧珊補充，不少教師也是愛動物之人，早前為了加強學生對動物的認識，教師把家中所養的寵物帶回校，如小狗及貓，讓孩子接觸不同動物，培育愛心。

[Happy PaMa 教得樂 第259期]