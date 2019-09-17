一站式玩樂：Party Room辦迷你演唱會 大人細路齊夾band

自費夾公仔——場內唯一要額外付費的便是夾公仔機，5元一局，除了毛公仔，當中還藏有不少樂器禮物，如小結他、兒童band鼓、非洲鼓等，只要夾到扭蛋便能換取該款樂器。（黃志東攝）

合照打卡——跟朋友開派對，怎少得合照打卡？粉紅打卡靚位有多種道具，最適合小朋友和愛拍照的美少女。（黃志東攝）

任玩設施——整個Party Room最多可同時容納65至100人，設有免費任玩的籃球機、PS4及Switch打機專區、全自動麻將機及大量board game等，每個在場朋友都能找到自己喜愛的玩意。（黃志東攝）

「蛋」中玩VR——場內引入坊間難得一見的「孖蛋形」雙人VR，兩名玩家懸坐蛋形裝置內，配合VR眼鏡，體驗向前或向後傾斜、失重與快速下降的錯覺刺激。內含約180種不同刺激程度的遊戲，如《VR侏羅紀樂園》、《VR美人魚》及《VR木乃伊》等，亦包括有關音樂的影片及各類MV。（黃志東攝）

波波池K場——在波波池內唱卡拉OK，感覺新奇又好玩，而這個幻彩波波池更配上漫天的彩色燈和月亮燈，感覺更夢幻；唱歌時更有專人調音，好像歌手在演唱會演出一般！（黃志東攝）

自小培育——很多小朋友都有學鋼琴，但原來演唱會所用的專業數碼鋼琴又有另一種風格！阿軒（右）認為音樂應從小培育教導，而在這裏小朋友更可邊享用飲料解渴，邊做個小小band友，激發音樂潛能。（黃志東攝）

試玩樂器——雖然No.1 Party Room的樂器和舞台是如此專業，卻不會因而不准許大家觸碰，在專業人員指示下，小朋友可以試玩各種樂器，齊齊rock & roll！（黃志東攝）

【明報文章】彈着電子結他、敲起爵士鼓，和朋友一同夾band是多麼有型的事！有音樂發燒友特別以夾band作主題開設Party Room，由專人指導，即使對樂器一竅不通的大小朋友，都可以「作狀」不停rock，一秒變成舞台巨星！

文︰顏燕雯

小模特兒︰蕎蕎、柔柔、苡津

波波池、電子遊戲機、桌遊、打卡牆……在觀塘的No.1 Party Room內都可以找到這些一般派對房的基本設施，但它最吸引人之處並非這麼簡單，而是可以化身成一個舉辦迷你band show的場地！

加入音樂元素 試玩專業樂器

這間Party Room由3名熱愛音樂的band友——結他手Ryan、主音Elton及鼓手Teddy創立，佔地近3000平方呎的空間設有一個小舞台，上面有齊各種專業演出樂器，包括電子琴、電子結他、爵士鼓及擴音器等，他們不但歡迎租場的大小朋友上去試玩、拍照，更為本地樂隊提供一個演出平台，在這裏舉辦容納大約60人的迷你音樂會！負責人之一Teddy表示，對他們這班音樂發燒友來說，香港實在難以找到合適的演出場地，所以便以開Party Room為名，玩音樂為實，找來一班專業玩音樂的朋友幫忙，更花上20萬購買專業級樂器，並邀請P&B music group專業技術支援人員Paul設計舞台，一點也不兒戲。雖然位於工廈之內，但為了讓大家玩音樂玩得更放心，開業前Teddy更特意跟隔鄰單位溝通，亦搭建了隔音設備，讓band友能更盡情演出。

免費音樂班 教兒童樂器知識

除了Live Band舞台，這裏還有另一個特色，就是設有免費親子音樂班，教導兒童關於樂器的知識。其中一名導師便是本地樂隊Blaster主音、流行曲歌唱導師阿軒，他認為小朋友學樂器先要有興趣，「一般樂器班都是要報名後才能接觸到樂器，有時候家長替子女報讀了，可是孩子卻提不起勁，因為他根本沒有興趣。在這裏，學樂器不是強迫的，小朋友可以抱着嘗試的心情去玩，而且家長也在旁，整個氣氛更輕鬆，小朋友更快知道他們喜歡或不喜歡哪種樂器」。音樂班主要在Party Room沒有包場預約的時間不定期推出，想參加的話可留意他們在facebook專頁的通知。

■INFO

No.1 Party Room

地址︰觀塘成業街15至17號成運工業大廈2樓22室

開放時間︰周一至日24小時營業（需預約）

入場費︰周一至四及非公眾假期每位$168/4小時，周五、六日及公眾假期每位$188/4小時，大小同價，全場飲品任飲（加鐘$40/小時）

查詢及訂場︰6602 1112

網址︰http://www.facebook.com/no.1partyroom

[Happy PaMa 教得樂 第259期]