永明的天空：烈火青春

【明報文章】友人說：「因為這件事，每個人都有點不同了。」

我不能同意更多。這個盛夏所燃起的火焰，一發不可收拾，就像已經持續逾月的亞馬遜雨林大火，不禁想問：會迎來萬劫不復的後果嗎？

這天在街上偶遇舊生，昔日的小男孩蛻變成手長腳長的小伙子，滿臉陽光和稚氣恰巧與其一身黑衣打扮形成強烈對比，惟笑容仍是腼腆可愛，舉手投足均流露着無限青春。大男孩透露整個暑假完全不一樣，沒有往常的打機、旅行、去hea……因為大部分時間都投入於社會運動，他說：「事已至此，無可能因為開課而停下來。」並謂完全明白自己為何如此投入，侃侃而談。

學生毅然投身社運

幾句對話，我看着他，只感到身前這個年輕人眼神清澈，語氣堅定，絕不是鬧鬧笑笑，三分鐘熱度。他的回應讓我忽然明白到人的成長原來可以如此迅速，像是一下子想通了，那種毫不猶疑，毅然投身的取態，不知怎的，令人鼻子突然發酸，一時無言。最後我拍拍他的肩膀，互相道別。轉身剎那，眼淚奪眶而出，千百個問號盤旋。

去，為什麼？點解？為什麼讓烈火點燃青春，並把時間壓縮，把青春的幻想與狂熱倏忽間打得散滿一地？

「太陽下山明朝依舊爬上來，花兒謝了明年還是一樣的開；美麗小鳥一去無影蹤，我的青春小鳥一樣不回來……」

那些年仲夏，與同學窮遊杭州，時為改革開放初期，也是剛剛提出「一個國家，兩種制度」這項設想之時。記得有一晚，睡不着，幾個男生就騎着單車，在十大景點之一的蘇堤狂飈，最後被解放軍截停查問，幸而只是好言指示要回飯店休息，差點嚇破膽，難忘之至……青春，應是那樣的色彩豐富，充滿着瘋狂幻想，讓人留戀的吧？！

有人說過：青春的美麗和珍貴乃在於它的無瑕。

時代讓年輕人奉上青春

無瑕，更在於它的去不復返。回歸廿二年之際，歷史選上了這一代的孩子，時代讓他們不單把青春雙手奉上，甚至整個人生。如果命運能重擇，你願意把命運骰子再擲一次嗎？

亞馬遜大火何時會完全熄滅？專家指出就算把火撲滅，亞馬遜熱帶雨林生態的復原可能需時二百年……同在烈火下的香港社會，有機會復原嗎？會失去這一兩代的年輕人嗎？

無語問蒼天。

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

文﹕楊永明（保良局陳守仁小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第259期]