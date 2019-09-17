媽媽維特：感恩的清單

【明報文章】大約一年多前開始，每天晚上，我都會在睡牀上，跟兩個孩子細數這天的感恩。感恩的事情可以十分微小，事實上，當再微小的事都能讓我們感恩，我們內心只會載着愈來愈多的幸福。

本來，把每晚「微感恩」帶來我家的是我，但結果出來，最堅持晚晚做的，卻是兩個孩子。他們未必會自己想到感恩的事，卻例必要聽完我數說最少十個感恩，然後才帶着滿足入睡。久而久之，他們偶爾也會談一兩件自己感恩的事，令我非常安慰。

在平凡庸碌的生活中，看到值得感恩的事，是一個慢慢建立的習慣。也許一開始會覺得不容易，搔破腦袋也數不出半件好事，但其實關鍵在於自己的意向。只要有足夠的意向，總能看到大大小小的恩典。

感謝人感謝事 感謝上天

我感恩的事項，通常有幾類，一大類是感謝人，通常感謝他們的都是一些較易察覺的幫忙，例如感謝伯娘幫手由長者中心接嫲嫲回家，讓我不用接完嫲嫲又去接弟弟放學那麼奔波。很多時，我都會感謝兩個孩子，例如感謝哥哥懂得忍耐，在與弟弟吵架時沒有出手用武，又或感謝他們兩兄弟合作，好好收拾地上玩具。每次在感恩清單中數到他們，他們都會很高興。有時，細佬甚至會很期待我感謝他，要求我點名多謝他，我會告訴他要尊重媽媽的選擇，但有時也的確會想到可以多謝他的事情。但為求平衡，感謝哥哥和弟弟的次數大都相同。

另一大類的感恩，就是感謝事。如果這天走運，發生了好事，例如趕車時有驚無險準時上車，自然會為此感恩。但常言道，人生不如意事十常八九，總不能只有順境才感恩。其實，即使在沒有特別走運的日子，現况也有許多值得感恩的事。嫲嫲患有腦退化，很多事不能照顧自己，但我會跟孩子說，感恩嫲嫲行動方便、出入不用輪椅，感恩她身體大致健康，不會加添我們太多壓力。更感恩她能每天走出房間，在廳裏或露台無所事事閒坐，那表示她活得很寫意。老人家的日子過得好，就是我們後生的福氣。

即使是表面上不如意之事，也可以感恩。這兩天弟弟和我相繼感冒病倒，但我說，感恩我們病得不重，不用去醫院，更感恩我們早在離開中秋節宿營還有幾天的時候就病倒，有足夠時間康復過來，開心度假。兩小子聽我這麼說，都非常同意。

還有一類，就是感謝上天的一切恩賜。我常告訴他們，感恩不用為食水而愁，這個世界許多小朋友要很艱難才能喝上一口乾淨水。感恩有乾爽溫暖的居所，隔住外面的風雨。感恩有家人、有朋友。感恩世界上有光。

感恩一切造就我們的人和事。我曾告訴他們，你倆之上還有一個手足，那是媽媽懷的第一個胎，不知性別，就當是你們的姊姊吧。她在媽媽腹中不夠兩個月，就停止發育死去了，媽媽唯有人工流產。雖然她沒有名字、沒有出生，但我們都該感謝她。她的離開，造就了你們兩個的生命，讓你們有誕下來的機會，也讓媽媽學會更加珍惜你們，她是我們看不見的祝福。

這段日子，香港有許多許多的苦難。但即使在苦難中，我還是看到值得感恩的事。我告訴孩子，沒錯外面很亂，無論是示威者或警察，都有很多的暴力，但這陣子的衝擊，激起了許多許多人對香港的愛，人們由衷的高喊「香港加油」，這是前所未見的、值得感恩的。

我只是點到即止，沒有跟孩子談得更仔細深入。但在我內心，還是漸漸浮現一張感恩的清單。我看到憤怒，同時我聽見年輕人說，支撐他們抗爭下去的並非一時之憤而是更大的愛。我看到暴力，同時我看見對暴力的譴責和對和平的追求。我看到冲昏的頭腦，也看到高水平的情商與智慧。我看到撕裂和爭拗，也看到前所未見的團結互助。看到謠言之盛，也看到對事實查證的堅持。看到內地民眾對香港的撻伐，也看到有人願意前來落地體驗。看到荒謬和昏庸，也看到因而激發的覺醒。看到漫長的痛苦，也看到人們面對大時代的沉着和成長。看到看不到什麼，都是自己的選擇。而我選擇，繼續感恩。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文﹕葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第259期]