民房四寶：寫給女兒的話

【明報文章】女，17歲了。

時間，真的過得比想像快，即使捉不住，卻希望用文字把愛留住。

知道嗎？看着你出生的那一刻，是我人生中最感動的時候，從那時開始，我就明白何謂至死不渝的愛。仍記得醫院姑娘把剛出生的你放在我懷中時，清楚感覺到這是愛的重量和溫度，我所抱着的，是要用一輩子來保護、來承擔的生命。直到現在，當你叫我的時候，我總感到一份因愛而生的責任，作為父親，不只是為你提供生活的需要，而是為你活出生命的榜樣。知道不容易，卻因為你，我會繼續努力。

受濕疹折磨 錐心之痛

我曾在夢中看見一個頭髮五顏六色、耳朵穿滿耳環、手指夾着香煙的女孩，夜半時分在屋外猛力拍門，當我開門時，她半醉地叫我「老爹」，我便驚醒了。也許，那個時候，我也在經歷產後抑鬱。

未到滿月，你原本光滑的臉開始出現紅疹，初以為是乾燥或奶癬，後來發現身上也有，醫生斷定是濕疹。紅腫又痕癢的皮膚，使你難以入睡，愛美的媽媽說情願跟你交換，我也一直留意她的皮膚有沒有任何變化。那段期間，常抱着你四處求診，真的試盡了方法，可惜情况卻沒有半點改善。有晚，你哭得特別厲害，抱起你時，摸到後頸一片濕，開燈一看，我手上的不是汗，全是血，幼小的你把自己抓的很傷，你在嚎哭，我在流淚。第一次感到錐心的刺痛，清晰、深刻。那一夜，在客廳抱着你、輕掃着你背，直至天亮。哭累了的你，在我懷中睡着，我不敢把你放下，只想你有多一刻的安睡。凝視着軟弱無力的你，使我更要好好地保護你、陪伴你、愛惜你。

在你第三個生日開始，奇妙的事便發生了。你的皮膚漸漸好轉，不藥而癒，媽媽的臉直到今天也沒有絲毫改變，可是，我原本一頭濃密亮麗的黑髮從那時起便出現了明顯的變化，我開始懷疑，有人把我作為交換條件。即使如此，知道嗎？假若有天，上帝要拿我的性命來跟你交換，女，老爹也是甘心樂意的。

這個學年，是你中學生涯的最後一年，相信前面的日子，你會遇到很多從來沒有想像過的人和事，在興奮、雀躍、期待之外，你或會碰到憤怒、憂慮、悲傷、失望、心痛等過去不多來訪的感覺。老爹一直禱告天父，願你能倚靠比我更愛你的上帝。

上月，問你今年生日想要什麼禮物，沒料到，你說想要一本聖經。不知為何，一份莫名的感動湧進心頭，感到上帝有聽禱告，淚，就止不住了。

女，假如有天，你傷心失意到一個點，就連跟我短訊的動力也沒有時，請你打開這部聖經，讓上帝的話親自成為你的安慰與力量。父與女，情常在，天地可證。

願17歲的你，常存盼望，平安喜樂。Happy birthday!

老爹字

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第259期]