自在講媽：千里共嬋娟

【明報文章】上個星期緣分到，可以開小差和姊妹去看舞台劇，由於大家都為生活忙碌，沒有時間仔細考慮，單憑劇名及領銜主演的演員名單就訂了門票。下午匆匆忙忙安排了雞蛋仔的瑣事，胡亂吃個車仔麵就入埸，找到位子的時候早已經開場，在漆黑的劇埸中，沒有心理前設之下，努力咀嚼演員的獨白，咦，他是在暗示自己身患絕症？耐人尋味的哲學對白帶出一份沉重的張力……本來我興奮期待情緒高漲，這刻隱約覺得不對勁，鬼鬼祟祟地揭場刊，原來中文劇名《但願人長久》的英文翻譯是The Shadow Box！

揭示生命本質 反思活着意義

喜歡話劇的朋友可能聽過這套「影子盒」，一齣關於親人迎接死亡的劇本，描述幾段親人的關係，如何糾纏一起面對可預見的死亡，揭示生命的本質就是一瞬即逝反思活着的意義。這陣子香港的政治狀况已經令我窒息，難得有機會暫別家庭照顧者的角色，由老公照顧雞蛋仔一晚，打算享受一套輕鬆小品作個精神充電，但事與願違，由數個巧合引領下我竟然選了這麼嚴肅的題材。

理論上接受親友或自己患上不治之症，心理上要經歷幾個適應階段，包括拒絕、憤怒、討價還價、沮喪及最後接受現實。編劇把對白翻譯成貼地的廣東話，甚至有粗言穢語，就是為了真切反映面對死亡時的焦慮和憤慨、恐懼和絕望。當開場半小時後，死亡的命題讓觀眾感到透不過氣來，陸陸續續有人離開。

有限生命 活出無限價值

我也想過逃之夭夭但腿就是發麻，與「面對死亡」的演員產生奇妙的共鳴，生命很會開玩笑，忽然有點領略死亡是多麼的不似預期。每人對生命都有個人的期盼，很難一概而論，如何才能在有限的生命裏活出無限的價值？故事中有自認重視親情但患上重病才反省過去幾十年只有工作；另一病友想把握一息尚存的機會，突破規範，不再介意別人的目光，只想盡可能沒有遺憾地離開。在死亡面前想變得自私，但又離不開社教化條款，處處要克制未必有勇氣表達個人的想法。普世價值認定的好，到時間的盡頭時卻可能一文不值；沒有明天以後，這一刻共敘天倫就是永恆的最好。

中秋佳節會想到蘇軾的《水調歌頭》：「人有悲歡離合，月有陰晴圓闕，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟。」面對訣別分離，香港人都經歷了一整個夏天的混亂迷惘，未知社會各個持份者對生命的價值有什麼深刻的反省？尚有一口氣，最想堅持什麼？閉目前，最珍惜回味的又是什麼呢？

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第259期]