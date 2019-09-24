好去處：復刻版荔園 大人懷舊子女玩餐飽

微縮模型——由本地著名微型藝術單位TOMA Miniatures製作的荔園遊樂場1:64微縮模型，乃根據1970至90年代全盛時期的荔園遊樂場製作，重新呈現多個具代表性的地點，如荔園城堡、百麗殿舞台、動物園及宋城等。而當中的遊樂場設施如旋轉木馬、碰碰車、咖啡杯、摩天輪、海盜船等均以動態展示，甚有真實感。（黃志東攝）

掃描熊啤啤——過百隻熊啤啤砌成的打卡牆，除了吸睛，大家還可以用手機掃描熊啤啤衣服上的QR Code，看看能否找到荔園內的設施名字。（黃志東攝）

滿載而歸——攤位遊戲勝出可以獲得公仔作獎品！而這些毛公仔都富有荔園特色，如大象天奴毛公仔，非常可愛！（黃志東攝）

必玩攤位——場內設有不少攤位遊戲，例如拋圈圈的「圈中肥肥人」、利用電棒由起點通至終點的「放電肥肥人」（圖）及以海綿子彈槍射中目標的「荔園神射手」，難度各異，但一樣令人玩得熱血沸騰。（黃志東攝）

職業體驗——與親子遊戲室「Babe Hero」合作，在場內設有職業體驗區，小朋友可以穿上侍應或醫護人員等制服，為客人供應點心，或為動物病人醫病。（需另收費，場內購票$60/1次）（黃志東攝）

「天奴」波波池——小朋友都沒有見過荔園明星大象「天奴」，但在這個「天奴香蕉池」中，可以跟「天奴」在波波池一同暢玩，更可「餵」牠吃香蕉呢！（需3個代幣）（黃志東攝）

【明報專訊】荔園是不少爸媽兒時的回憶，看大象、吃棉花糖、玩攤位遊戲……雖然「真‧荔園」在1997年已光榮結業，但它仍不時被短期重現，好似最近於荔園舊址不遠處的荔枝角，就有一個小型「復刻版」荔園，爸媽可以和子女邊玩邊懷舊，做回大細路！

文：顏燕雯

小模特兒：Ebo Tse

1:64微縮模型還原度高

荔園在1949年開業，雖然它早在1997年結業，但盛載了不少香港人的美好回憶。為慶祝荔園成立70周年，D2 Place舉辦的「我們的荔園」展覽及嘉年華，特別讓大家重拾兒時樂趣，場內設有多個充滿荔園特色的遊戲和互動區，小朋友更可試玩「荔園×Babe Hero」職業扮演遊戲；同場還設有荔園遊樂場1:64微縮模型供觀賞，令一家大小都可以感受荔園的歡樂時光。

■INFO

我們的荔園

日期：即日至10月13日

時間：周一至五下午3:00至晚上9:00，周六、日及公眾假期中午12:00至晚上9:00

地點：荔枝角D2 Place二期地下The Garage

門票：$80（1張門票及6個遊戲代幣）；「荔園．流金歲月」套票$388（2張門票、12個遊戲代幣、價值$200「荔園．流金歲月」現金券及額外1次抽YES! Card機會）；Babe Hero套票$200（2張門票、12個遊戲代幣及8歲或以下小童參加「荔園×Babe Hero」一次）。3歲以下小童免費入場

網址：http://www.facebook.com/D2Place

[Happy PaMa 教得樂 第260期]