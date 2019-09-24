升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■幼園無助升林護 荃灣可選靈糧堂

問：本人家住荃灣62校網，細女有幸獲聖公會荊冕堂士德幼稚園及香港靈糧堂荃灣幼稚園取錄，細女本身活潑生性，記憶力強，其實哥哥現在於荃灣不錯的小學就讀，但想妹妹將來多點機會入讀聖公會林護紀念中學，兩間幼稚園皆優秀，該如何取捨？

答：參考教育局評核報告，本人給聖公會荊冕堂士德幼稚園之排名為A（從A++至A-），而香港靈糧堂荃灣幼稚園為A+。教育局之評核報告是基於「管理與持續發展」、「學與教」、「自我評估」及「家校協作」。所以如果一定要揀，可揀香港靈糧堂荃灣幼稚園。

香港幼稚園與小學沒有掛鈎，所以如果想入聖公會林護紀念中學，便要先入其聯繫小學聖公會仁立紀念小學或聖公會仁立小學。而要入這兩間小學，要在「世襲」、「計分」及「運氣」三項都有優勢，單憑幼稚園是不足夠的！

■10分自行機會微 41校網寄望統一派位

問：小女5歲，有一姊姊在將軍澳東華三院王余家潔紀念小學就讀，但我們剛搬往九龍城41校網。小朋友愛說話，也會自行做功課，喜歡英文。她升小只有10分，沒有宗教信仰，41校網應如何選擇及排次序？比較喜歡男女校及不太大壓力的學校，心儀九龍塘官立小學、九龍塘天主教華德學校，也會考聖三一堂小學、香港培道小學、民生書院小學，不知這些學校又是否合適？

答：41校網有10間小學，九龍塘官立小學沒有宗教背景，其他大多有宗教背景，而且大部分都辦得不俗，即是需要25分或者20分才有機會在自行分配學位階段被取錄。如只有15分，已經要過25、20及與15分同分抽籤這三關，所以10分可說機會極微。而九龍塘官立小學前身是農圃道官立下午小學，建校於1956年，有63年歷史，舊生十分多。用10分來申請應該機會不大，所以你唯有寄望統一派位，把心儀小學放在甲和乙部第一選擇，運氣好便會抽得到。與此同時，亦應該順序報民生、培道及聖三一堂等小學作為不時之需。

■20分選40網校 愛德小學可一博

問：本人家住美孚40校網，孩子是首名子女、天主教徒，先生則是聖方濟愛德小學舊生（小一至小五），還有保留當年成績表，但小六轉了去白田天主教小學，自行收生階段如果選聖芳濟愛德小學我們會有20分還是25分？此外40網還有什麼選擇？

答：《小一指引》清楚寫明要「父／母」為該小學的畢業生才會有10分，因你先生不是在該校畢業，所以如果你選聖方濟愛德小學，只會有20分。不過用世襲超收排位法，聖方濟愛德小學去年排名第9，20分應有些機會。其他可以考慮的學校有寶血會嘉靈學校、旅港開平商會學校、瑪利諾神父教會學校（小學部）等。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者 （歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第260期]