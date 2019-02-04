教大GPS：英文補習 如何才有成效？

【明報專訊】補習又稱為「影子教育」，因為它模仿主流教育的課程，當主流改變時，它亦隨之而變。過去20年，補習行業在世界各地迅速發展，聯合國教科文組織最近亦將補習列為重要研究項目之一。有研究指出，香港超過五成中三和七成中六學生每星期花約兩小時補習，當中最多學生選報「明星」導師的補習班，尤以英文科的報讀率最高。

研究：補習對文憑試影響不大

英文補習受歡迎，主要是因為英文是香港課程的必修科，亦是很多中學的教學語言，學生更將其視為繼續進修和未來就業的重要條件。其他地方如內地、台灣，以及日本、韓國、孟加拉、英國的研究也反映類似的情况。雖然有很多研究嘗試探討補習與考試成績之間的關聯，但到目前為止仍未有一致的結論。

為了解香港補習社的情况和學生學習英文的動機，筆者做過一項一年的追蹤研究，觀察了補習課堂，並跟進18名在香港一所大型補習社報讀英語課程的中六學生。雖然他們對英文補習評價正面，但只有一名學生的成績達到其目標。學生考試後的反思亦顯示，英文補習在提高公開考試成績上必未有效。

另一項研究比較1012名大學一年級生，在高中時曾補習和未曾補習，發現他們的文憑試成績沒有顯著差別。當中有同學在訪談時認為其補習經歷或會阻礙大學時學習英語，因為在中學過度依賴背熟公式語句的技巧。

筆者亦曾訪問14名大學一年級生，深入了解他們在不同學習階段補習英文的經歷，發現他們在高中尋求英文補習皆因公開考試的壓力。升大學後，他們意識到補習學到的所謂考試技巧不再有用，更認為補習所學到的英文未能應用在與外籍同學溝通。

從大包圍課堂攝取個人化需要

學生在補習時，需懂得檢視自己的學習，個人參與和獨立思考更為重要。在使用補習導師的教材時，要懂得選取對自己有用的東西，因為大部分的補習都採用單向式的大班教學，往往都是「大包圍」式授課，難以針對每一名學生的需要，所以學生需要清楚了解自己的強弱，對症下藥，才能提升學習成效。學生亦應該把握機會向老師取得個人建議，例如透過提交作文、參加口語訓練，從而獲得針對個人的回饋。

此外，學生應不斷反思，評估自己能從導師及其教材中學到多少，而非盲目跟從或不斷報讀。最後，學生應嘗試將英文補習中所學到的知識與日常生活聯繫起來，活學活用，才能提高補習成效。

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

[Happy PaMa 教得樂 第260期]