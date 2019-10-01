有教無「累」：遊戲達人爸爸拒絕催谷 一副啤牌七粒骰 輕鬆打好數學基礎

積木是一種很好的數學教具，透過把不同形狀的積木分辨、歸類再排序，對提升孩子的圖像閱讀能力、空間認知能力很有幫助。（黃志東攝）

【明報專訊】在香港的教育氛圍下，孩子的學習往往與補充練習掛鈎，不少人甚至認為，唯有透過反覆操練、不斷做習作，小朋友才可以學得更精準。難道這就是學習的唯一方法？

《HappyPaMa教得樂》全新版面「有教無『累』」，將跟各位爸媽及孩子一起尋找開心又不疲累的學習方法。打響頭炮的，是兩名遊戲達人爸爸，他們以遊戲、生活經驗代替紙筆操練，幫助孩子輕輕鬆鬆打好數學基礎，一洗數學給人枯燥乏味的感覺。

文：沈雅詩、許朝茵

走進林英祥（Victor）位於荃灣的辦公室，千多呎的單位，堆滿了過萬件數學玩具和教材，這不單是他的一盤生意，還代表着他的信念，「這幾年我經常走入學校，又辦家長講座，做的都是推廣數學遊戲的工作。我希望帶出一個信息：數學不單局限於坐定定計算那樣枯燥，還可以邊玩邊學」。

Victor自幼已是數學迷，最喜歡玩智力遊戲，小時候甚至會出題考自己，「我最喜歡估算下個月的某一天是星期幾？我會想方法去計算」。長大後，他選擇投身教育界，在中學擔任數學科教師。

勉強學奧數 反害怕數學

不過，Victor卻發現，近年學生對數學的熱情日漸減退，他相信，這是過分催谷的惡果，「近年很流行奧數班，不少家長為了一紙證書，都送孩子去上課。但其實奧數班並非一般的數學班，教的都是另類的思考方法，如果孩子跟得上，當然覺得有趣，不過，以我經驗，100人去讀，只得成績最優秀的那30、40人聽得明，其餘60、70人只是勉強去讀，久而久之，就會對數學產生害怕、逃避、厭倦的感覺，很可惜」。

玩七巧板 加深理解圖形變化

社會冷待數學科，亦令Victor痛心，「很多家長無非是為了證書才讓小朋友報讀數學班，而並非真的認為學好數學是重要的。在一般人心目中，依然覺得中、英文科才最重要。但其實在我們日常生活之中，很多事情也牽涉數學，哪怕你將來要讀建築、物理、醫學等等，也需要觸及數學問題。另外，數學着重邏輯，邏輯思維訓練可以幫助到其他科目」。

為了扭轉這股抗「數」風氣，Victor毅然辭去中學教師的工作，爭取更多空間推廣趣味數學，「我不否定，想數學成績好，有時確實要做數的，但量不需要多。而且更多時候，尤其是小學階段，透過遊戲、實質的操作，反而可以加深孩子的印象」。

他舉例，簡單如玩七巧板、T字板，其實都幫到小朋友學習基本圖形，「透過簡單的拼湊，小朋友就會知道，原來兩個三角形合起來，可變成一個正方形，亦會發現，原來圖形可分為對稱圖形、全等圖形，加深他們對圖形變化的理解」。Victor補充，這些概念對初小生尤其重要，因為到高小時，他們就要把平面圖化成立體圖，如果基礎打得不好，便很難學上去。

購物找贖 認識貨幣學加減

另外學習加減數，Victor笑言，最佳方法就是從生活入手。「我常建議家長收起孩子的八達通，從生活中加強孩子的數感。既然一二年級數學科要學『貨幣』，與其做補充練習去學，倒不如給他們20元去超市購物，透過找贖，認識貨幣之餘，也學習到加減數。」

■話你知

初小學貨幣精簡「四則計算」

教育局剛於9月17日向全港小學發通告修訂小一至小三數學科基本能力指標，並在今個學年的小一起逐級推行。當中精簡了「四則計算」中的貨幣應用題，由以往的加減乘除，改為只需要用上加減法；在「時間」量度方面亦有所改動，以往學生需要掌握「小時和分」、「分和秒」或「秒」3種量度方式，新指標只需要以小時、分鐘或秒去量度，但加入「12小時報時制互換」的內容；在「數據處理」的學習範疇，除「象形圖」外，新修訂還需要學生學習「棒形圖」。

■有片睇︰bit.ly/2nFpvfs

[Happy PaMa 教得樂 第261期]