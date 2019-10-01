好玩數學遊戲
文章日期：2019年10月01日
【明報專訊】■T之謎
配件：T字板（四巧板）
（圖1）
玩法：
(1) 把4塊不同形狀的木塊，按照說明書指示，以不同排列組合，拼出各種圖形，增強圖像閱讀能力
(2) 利用4塊不同形狀的木塊，砌出全等圖形、對稱圖形，打好對平面圖的基礎了解，有助將來學立體圖形
■合24
配件：一副啤牌
（圖2）
玩法：
(1) 在一副啤牌中，隨機抽4張牌
(2) 把每張牌的點數（J代表11、Q代表12、K代表13），用加、減、乘、除（可加括號）來運算，計算出等於24的答案
(3) 舉例，抽出的4張牌是 6、5、5和1。
(4) 其中一道算式可以是6×5-5-1=24
註：此遊戲適用於大部分的數字組合，但亦有少數情况無法計算
■骰骰相關
配件：7粒6面骰子
（圖3）
玩法：
(1) 玩家們擲出7粒骰子
(2) 舉例，擲出6、5、3、3、2、1和1
(3) 隨機抽兩個數目字，合成一個雙位數，舉例，把3和2抽出，組成32
(4) 餘下5粒骰子，以加、減、乘、除（可加括號）來運算，設計出一道算式，而此算式的答案要等於32
(5) 其中一道算式可以是
6×5+（3-1）×1=32
註：此遊戲適用於大部分的數字組合，但亦有少數情况無法計算
■接龍心算
配件：BLACK SHEEP桌遊
（圖4）
玩法：
(1) 2至6名玩家，每人隨機派7張牌，這些牌全部在1至10內，餘下的作抽牌用
(2) 先從抽牌區隨意抽出1張牌，例如抽出了8，把它放在枱面
(3) 玩家輪流出牌。最先出牌的玩家，可打出手上的8，又或者利用8，配以加減算式，打出兩張牌。舉例8-2=6，那玩家便可打出手上的2和6的牌。每次出牌，都要向大家說明算式。如手上既無8，又沒有牌可組成算式，便要在抽牌區抽一張牌
(4) 承上題，下一名玩家就以6作考慮點出牌。餘此類推
(5) 誰最快把手上的牌全部打出便是勝
[Happy PaMa 教得樂 第261期]