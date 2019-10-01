有教無「累」：「棋」招學數 「買餸」練心算

【明報專訊】由社工變身為桌上遊戲設計師的黃頌行（Thomas），同樣鼓勵小朋友透過遊戲學習數學。他最近設計出一款以街市作背景的桌上遊戲，讓小朋友一邊「買餸」，一邊練習計數，令學習變得更生活化、更有趣。

學習變生活化 印象更深

Thomas育有兩名分別10歲及8歲的女兒，他在設計桌上遊戲時，不時從孩子身上發掘靈感，「香港街市」是其中之一。「兩名女兒在初小時的數學科，均要學習錢幣，但我覺得從教科書認識錢幣，有點紙上談兵，於是我便想，如果有實物給她們去運用，會令印象更深刻，因而啟發我設計出『香港街市』。」

這個桌上遊戲以街市作背景，希望把學習變得更生活化，Thomas解釋，爸媽未必有時間經常帶子女出街購物，倒不如在家自製模擬場景，讓孩子有機會「用」錢。「『香港街市』設有4個街市，玩法是每名玩家均獲一張食譜及20元，玩家需要根據食譜內所需的食材，走遍各個街市去購買，以最快時間買齊食材並回到自己家的那一個，就算是贏家。」

邊玩邊練習 比死操更有效

小孩在「買餸」時，要自行找贖，過程中不停計加減數，Thomas表示，這樣有助訓練他們應用算式，「例如買一隻鴨要12元，女兒手上有20元，她便要計出找回幾多錢，20-12=8，雖然計算快慢，不會影響她們快些或慢些到達目的地，但玩家要鬥快完成任務，在競爭氣氛下，不期然想計快些，快些完成找贖，促使小朋友心算或數手指，或記住這組合的答案」。

Thomas強調孩子從遊戲中練習，比起重複操練來得更有效。「遊戲是很好的學習方式，要孩子做10多次數學練習，他們未必願意，但要他們玩遊戲，卻可以玩上很多次，每次都非常投入。」另外，他也建議爸媽和子女玩完後，可親身到街市走一轉，甚至作「實戰」，共享親子時光。

此外，桌上遊戲除有學習功能，還有很多好處，Thomas說：「遊戲時要與其他玩家溝通，過程中亦要多思考，從而提升腦筋靈活度，對小朋友的成長肯定有好處。」

■玩家心聲

黃心苗（10歲，小六）

刺激好玩 心算快了

心苗是Thomas的大女兒，亦是Thomas 的專屬產品「測試員」，凡有新遊戲，例必經她試玩。心苗縱使玩了「香港街市」很多次，但每次玩時仍覺得十分刺激，「因為要在最短時間內買齊所有食材。雖然遊戲時要計數，但主要是加減題，不難應付，有時心急起來，都會數手指計。不過玩了這個遊戲多次後，覺得自己心算速度快了，也可減少用手指計的次數」。

[Happy PaMa 教得樂 第261期]