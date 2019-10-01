情緒支援：面對社會風波 持平解惑 疏導子女情緒 繪畫玩遊戲暫抽離

在當前的社會氣氛下，家長宜陪同子女一起觀看新聞，並應避免他們接收到過分暴力和血腥的場面。（imtmphotolund@istockphoto）

【明報專訊】3個多月來，香港經歷前所未有的社會動盪，不單成年人的情緒容易波動，孩子同樣可能受影響。當小朋友出現情緒反應時，身為家長，又可以怎樣應對和處理呢？

文︰沈雅詩

「女兒從電視新聞看見警民衝突，就害怕得用手掩着眼睛，她是否被嚇壞了？」、「兒子每晚聽到鄰居大聲喊口號，都表現得很煩躁，甚至會發脾氣尖叫，因為覺得受滋擾。他是否反應過大呢？」類似的問題，近日在很多家長的腦海中盤旋。究竟「正常」或「不正常」，如何判斷？

持續失眠發噩夢無胃口 需尋協助

臨牀心理學家葉妙妍指出，最近小朋友不斷從新聞報道中看到大量警民衝突的畫面，走在街上，亦可能目睹不少公共設施被破壞，又或真實碰見過示威者或警察，以至聽到親友之間的談論，因此，他們出現情緒反應，例如疑惑、不安、悲傷、無助、憤怒等都是正常的。只是，如果伴隨以下徵狀，包括兩三星期也持續失眠、發噩夢、食慾不振、情緒波動、難集中精神、緊纏父母，又或出現身心症狀，即在非生病的情况下，常有頭痛、肚痛、心跳加速等不適，甚至害怕跟人有任何身體接觸，常常處於高度戒備狀態，那就是「不正常」了，需要尋求專業人士的協助。

她續稱，孩子情緒反應有多大，往往取決於他的年紀、對事情的認知程度，某些孩子可能較容易受刺激，「特別是以往曾有類似經歷的小朋友，例如他曾遭遇過暴力對待，當他看到相關新聞片段時，便會勾起不愉快的經歷；另外，本身情緒健康有問題，例如有抑鬱症、焦慮症的孩子，又或是性格比較敏感的，都相對易出事」。

接納孩子感受 給予安全感

當小朋友發出情緒信號時，家長便要作出適切的回應和疏導，首要是先接納他們的感受，葉妙妍說︰「情緒無分對錯，我們不要否定或貶低孩子的感受，因為這些態度無助紓解他們的情緒，反而會令孩子怕受責備而更加抑壓。」她提醒家長，需以關懷、接納的態度，增加小朋友的安全感。

若孩子當下的感受是很驚慌、擔憂，甚至表達「出街很危險」、「會打人流血」，葉妙妍表示，家長可以告訴小朋友，目前我們身處的地方仍然是安全的，而且父母會保護他，「父母就是子女的避風港，我們恰當的回應，可以安撫孩子受驚的情緒」。

另一方面，家長亦應減少孩子接觸電子媒體，「不要說小朋友，成年人看完也會不安！我相信家長平日也不會讓孩子觀看恐怖血腥的電影吧，更何况這些並非電影情節，我們不能哄騙小朋友一切純屬虛構，因此還是停止接觸，暫時抽離一下比較好」。她建議可跟情緒受困的兒童多做分散注意力的活動，包括繪畫、玩角色扮演遊戲等，助他們紓緩壓力。

心平氣和講解 引導多角度思考

相反，如果小朋友對社會風波感到疑惑，提出很多問題，家長又需要解答嗎？葉妙妍認為是可以討論的，但家長先要平復自己的情緒，以心平氣和的語氣回應小朋友的提問，「其實家長毋須急於講解自己的看法、說道理，反而應該引導小朋友表達自己的感受，透過開放式的問題，例如︰『你知不知發生了什麼事？』、『你看見了有什麼感受？』等，先了解孩子對事情的掌握，再以兒童為本的原則，即按他們的年齡、認知程度、可理解的語言去解釋」。

然而，葉妙妍再三提醒，在談論時，家長要盡量持平、中肯，無論我們站在哪一方，也要同時說明另一方的立場，「其實這是從小引導孩子作多角度思考，也讓他們明白，每個人的背景、價值觀都可能不同，我們要學習尊重別人、聆聽別人、理解不同的觀點，別硬要說服對方跟從自己的想法，亦不要因為大家的想法不同，而破壞朋友、家人之間的關係，因為關係和諧是很重要」。

[Happy PaMa 教得樂 第261期]