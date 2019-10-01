文化園地：虎豹別墅變身音樂學院 走入古蹟學室樂 藝術滿fun

【明報專訊】現今不少小朋友都會學樂器，但大多離不開鋼琴或小提琴，上課模式更以單對單或小組教學為主，在這種嚴肅認真的環境中學習，對小人兒來說可能會感到單調。想讓孩子學得更開心和有趣，不如深入「虎穴」，參與虎豹樂圃的室樂課程，在古蹟大宅內讓不同樂器的小樂手同台擦出火花，感受不一樣的音樂體驗。

文︰許朝茵

小模特兒︰Hendrix

組員互相配合 推動練習

究竟何謂「室樂」？很多家長都未必知道。虎豹樂圃執行董事（樂圃策劃）李明哲解釋，「室樂」顧名思義是在「室內演出音樂」。傳統管弦樂團表演，大多選址劇院的演奏廳舞台演出，而上台表演的人數更多達數十人；至於室樂表演則大多在大宅內舉行，樂手的人數較少，演出人數普遍是3個或以上，但比起管弦樂團數十人的表演規模較小。基本上會有鋼琴、大提琴及小提琴，但有團隊集中於弦樂，會以中提琴代替鋼琴。

李明哲指出室樂的另一特點，是當小朋友練習室樂演奏時，小樂手之間要相互推動，增加樂趣。「孩子可從中認識新朋友，而且同一首歌，大家用不同的樂器演奏，過程中更加開心好玩。而練習期間不止一組表演，想有理想表現，樂手間除了要互相遷就及合作外，由於不想連累其他組員的表現，也促使自己加緊練習。要一起完成一首歌，需克服多種挑戰，但可從中增加學音樂的樂趣。」

李明哲補充，現時有不少學校為學生安排音樂課程，當中不少更舉辦室樂課程，藉此訓練學生間的合作。不過，正因為學生要與組員溝通，她不建議幼兒參與，一般10歲或以上的孩子較適合，而且小孩亦要對某種樂器有一定的基礎，才可合奏。

舉辦室樂課程的虎豹樂圃，所在位置前身是虎豹別墅，經活化後成為一棟充滿中西建築特色的大宅。李明哲認為大宅內空間寬敞及樓底高，音樂聲較能迴腸蕩氣，是理想的演出場地。加上虎豹樂圃屬於一級歷史建築，富有文化色彩，她認為相當適合作為藝術文化交流平台。「我之前身處外國時，也曾在古舊建築物內欣賞音樂演奏會，感受那份濃厚的藝術氣氛。其實音樂本身就是一種國際語言，亦是藝術文化之一，古蹟建築也是項歷史文化，彼此間互相推動。外國有很多活化建築物變成文化交流地方，但香港則較少有，這處是本地第一個古蹟活化而成的音樂學院，希望古蹟和音樂文化有所交流。」

環境感染 加強藝術造詣

現時虎豹樂圃除了提供室樂課程，亦有常規樂器課程，李明哲相信孩子在古蹟建築內學音樂，更加感受到那濃厚的藝術色彩，有助加強藝術造詣。「有些來學音樂的孩子，進入樂圃後，已感受到大宅內有種與別不同的氣質，這處富有歷史氣息，與坊間一般大廈有所分別，知道有些地方不可觸摸。小朋友在優美環境下學習及演奏，定會帶來寶貴和難忘的學習經驗。」

除了西樂訓練，虎豹樂圃也與香港中樂團合作舉辦中國音樂及文化課程，貫徹古蹟以中西文化交融的特色。樂圃為了把音樂推廣至各個階層，設有助學名額，平均每4個學生，就有1個是免費。李明哲更期望虎豹樂圃成為藝術文化的交流平台，日後會不時舉行講座或社區活動，分享音樂文化，以及將音樂注入社區內。

專家意見：訓練持之以恆 打好基礎

每個父母總希望為子女提供最合適的栽培，但不少爸媽對子女學音樂，有不少疑問，更大多不肯定如何為子女選擇樂器。李明哲建議可先以鋼琴作基礎，打好底子，「因為可學懂看樂譜，而且亦可加強雙手的協調，之後轉去學小提琴等其他樂器，亦較易上手」。另外，也要留意孩子的身形高度，如太嬌小學習大提琴會較困難。「這情况下可先讓孩子試小提琴，不過，每個孩子的成長及身形也不同，總要親身嘗試後，才可確定是否適合。」

可是現時香港的孩子都是大忙人，有各式課外活動，要專心學音樂並非易事。李明哲勸喻家長，盡量安排孩子每日練習，「初級的小朋友，最好是每日訓練30分鐘，這樣進步會較快，可練好基本功，保持手指靈活。正因現時的孩子壓力不少，音樂可以紓緩孩子的情緒，希望音樂能陪他們成長」。若孩子學樂器時遇上樽頸位，覺得自己停滯不前，她提議轉學其他樂器，尋求突破或出口。然而很多爸媽安排子女學音樂，主要是想孩子的履歷更亮麗，李明哲則持相反意見，強調學習音樂不要只為應付考試，要讓孩子享受音樂，以及享受整個學習過程。

[Happy PaMa 教得樂 第261期]