【明報專訊】■15分報華仁恐陪跑 滬江沒宗教可一博

問：小兒持15分，沒宗教背景，家住14網，若想在自行分配時博番禺會所華仁小學或滬江小學，是否太冒險？

答：用15分來申請番禺會所華仁小學或機會不大，原因是此校一來是傳統名校，深受家長歡迎，二來舊生眾多，三來有宗教背景，可能要25分才有機會被取錄，用15分申請恐怕成「陪跑分子」。滬江小學創校於1987年，有32年歷史，舊生不少，不過此校只是地方名校，沒有宗教背景，因此20分便有機會被取錄，你兒子有15分，可以博一博。

■62網石鐘山機會較高 何傳耀基慧靈光可考慮

問：本人屬62網，只有15分，兒子比較活躍，坐不定，喜歡表達，英文一般，想問寶血會思源學校、天主教石鐘山紀念小學、寶血會伍季明紀念學校是否較適合他？還是有其他選擇呢？

答：用世襲超額收生排位法，在62網18所小學中，寶血會思源學校排名第2、天主教石鐘山紀念小學排名第6、寶血會伍季明紀念學校則排第4。3所小學都有宗教背景，如用15分，比較有些機會的是石鐘山紀念小學。其他小學可考慮荃灣公立何傳耀紀念小學、中華基督教會基慧小學及靈光小學。

■欲讀基督教學校 深水埗區勝屯門

問：本人為基督徒，現在住屯門區70校網，但因對這校網的保良局小學沒有把握，有意搬去深水埗40區校網。40校網比70校網好嗎？40網基督教小學應選哪一間？如果有20分，中華基督教會協和小學（長沙灣）或其他聖公會小學應如何選擇呢？機會是否差不多？小女應該不太適合催谷型學校。

答：在70校網，保良局4所小學排在前5位，如果你們不是舊生，只有15分，女兒被取錄的機會只是一般。論學校質素，70校網與40校網不分伯仲，數目則40校網比70校網多。論宗教，超過一半小學在40校網有宗教背景，而少過一半在70校網有宗教背景，從這角度看，似乎40校網較適合你的女兒。如果有20分，揀中華基督教會協和小學（長沙灣）只有些少機會，因該校深受家長歡迎，用世襲超額收生排位法，該校排第2，反而選聖公會聖多馬小學、聖公會聖紀文小學有勝算。不過提醒你，選校前先致電學校，查詢該校是否接受你的宗派，會給你5分。因為很多時成敗便在這5分了！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第261期]