媽媽維特：換個樣子的愛

【明報專訊】暑假搬家，我家孩子最難適應的事，並非上學來回時間的增加，而是睡覺安排的轉變。

我大仔9歲，本來升小前已有自己的睡牀，但因我媽手術急住老人院，為了安置每天來往照顧她的工人姐姐，唯有徵用我大仔的睡房。幾年下來，我和老公及兩子同逼在一張大牀上，因為根本沒地方讓孩子獨立睡。直到搬家，才終於容許孩子們各有自己睡牀。

兒子遇上「睡覺危機」

想不到的是，尚在念幼稚園的弟弟，反而比哥哥更易適應獨自睡覺。當細佬早已呼呼睡去，哥哥卻很多時沒法入眠，無助地說「我睡不着」。也試過多次在睡了一兩小時後，突然像夢遊一樣遊到我牀，才能安睡至天明。

他平時非常獨立，能獨自出門去朋友家，搭車上學也靠自己。可能連他也意想不到，竟然會在夢寐以求的自己房間裏遇上「失眠煩惱」。很明顯，大仔學習獨自睡覺的最佳時機被耽誤了，今天他面對的睡覺分離焦慮，要比幾年前強烈得多。

但最重要的，永遠不是我們以往做了什麼，而是之後我們會做什麼。談這問題時，我盡量正面鼓勵而避免批評，顧全他的面子。我一方面肯定他的感受，明白他的不安，但同時也清楚不能因為諒解他而心軟，再度拖延問題。

談到睡覺，阿仔有點倒退至幼兒的傾向。他試過天真的問，為什麼裝修的時候，沒有為牆壁打洞，讓他可以從自己房裏看到隔壁的媽媽呢？又試過急着下牀時撞到膝頭吃痛，像嬰孩一樣哇哇大哭。

一個新的行為，需要很多次重複才能成為習慣。為了助他重複更多的成功經驗，我建議不如以他很想得到的一套陀螺作為獎勵。只要成功做到最初每周2晚自己一覺睡到天光，然後漸進增加到每周3晚、4晚、5晚，就可以得到獎勵。我特意把一開始的門檻定得很低，讓他有信心可以做到。

阿仔對方案十分雀躍。第一周只需2晚，很快就達標了，他還心急地主動要求即時跳升至一周4晚。不過，他卻在升級後卡住，半夜總是不斷夢遊，最後又遊到爸媽牀上。翌早醒來發現自己昨晚的軟弱，就又自責又驚恐，擔心自己做不到新目標。

阿仔說，他並不知道自己夜裏的夢遊行為。我自己幼時也常常夢遊，走出屋外四處找不知在哪兒打牌的媽媽，最後由街坊哄我回去。我知道，夜裏話事的是潛意識，而潛意識是不受獎勵計劃這一套的。

以愛之語給予安撫

執筆時阿仔也正睡着，在夢中大叫，不久又下牀去了我房。他日間說過，如果自己跑到我牀睡，我要叫他回去。我依言而行，他很不情願的返回自己牀，我唯有用手輕放他的背後和頭頂，他才又平靜下來睡去。

趁他那半夢半醒的狀態，我嘗試柔聲跟他的潛意識說話。我說，孩子你放心，不管媽媽離你有多遠多近，都一樣愛你守護你，我永遠在你心裏。就像你的公公，即使他離媽媽已經很遠很遠，但媽媽知道他永遠都愛着我。那只是換了個樣子的愛，形式變了，但愛本身是不變的。媽媽永遠愛着你。

這時孩子已沉沉睡着，我知道他不會應我，當然也不期望他應我。我只求把愛的話語，說進他的潛意識裏，盼望他能接收。只要他還未能過渡，我願意不嫌其煩，繼續以這愛之語給予安撫。

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文：葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第261期]