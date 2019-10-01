五個小孩的校長：開學了，一種幸福的感覺！

【明報專訊】轉眼間，開課已經好幾星期了。開課前，一如過往，總帶着期待，也帶着非常緊張的心情。今年香港情况很不一樣，這個開課日，也是非常不一樣！

我的心情是忐忑不安還帶點慌張，因為太多未知之數。從前的開課日，當然是未能預期新生小BB的開學情况，或許會因陌生環境而感到憂慮，哭個不停；或跟親愛的媽媽爸爸要分開了，那種分離焦慮又讓小孩子哭哭啼啼；又或是孩子太自我中心，語言能力又不太好，畢竟只得兩三歲，語言未能幫孩子說出心中感受，唯有用「身體上的能力」來解決問題，簡單來說，即是打人、咬人，林林總總的情况都會出現。身為老師，只有到時眼明手快，見招拆招。總之，就是向着孩子順利過渡、適應學校生活、成功學習社會化 （Socialization）為目標。

教師要眼明手快見招拆招

今年的開學日，還要有另一種心理準備，就是預計開學日定必比過往混亂得多，因為一些社會抗爭運動仍在進行中，小學、中學、大專學校，罷課之聲不絕，還有罷工、堵路等等，這些都是我從未經歷過的開學日突發事件簿，真的，未有經驗去作任何準備。

既然一切未能預計，再想也無補於事，唯有自我勉勵，保持心態，做好自己！

8月最後1個星期，我和我的教育團隊，盡心盡力地做好一切準備和聯絡，工作都做好了，大家就安心下班，以輕鬆和期待的心情，迎接9月2日開課日。老實說，我們十分期待再次與久未見面的小寶貝再度重逢，不知他們又長高了幾許呢！

最後，開課日因為颱風關係，停課一天。原來，無論你心思如何細密，作好打算，也未及上天一個安排，那就是人算不如天算，如此這般期待的開課日便泡湯了！

看見活潑孩子 校園變溫暖

翌日，我們又精神煥發地準備開課，遲來的開課日，天清氣朗，比起昨天風雨交加，真是好多了。老師紛紛說，天氣好，孩子可以在戶外操場踏單車，跑跑跳跳，這個開課日，相當美滿。

孩子們可能失望於昨天停課，今天能夠到學校上課，彷彿特別興奮。上午班沒有哭鬧的孩子，新生小BB也帶着無限好奇心，來到這所小小校園裏，愉快地探索、玩耍。其他學生看到了老師，天真爛漫的笑容掛在小臉兒上，歡天喜地擁着老師，喋喋不休地說着暑假生活和對老師掛念之情。一下子，整個校園變得分外溫暖，看到活潑可愛的孩子，暖意打從心底裏透出來。這幾個月裏，香港人心事重重， 但回到學校與孩子一起上課，過着溫馨的校園生活，是無價的瑰寶，我仰望着天空，不期然感謝上天祝福這一片小小的校園，她確實是我和孩子們的樂土！

作者簡介：外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

文：呂麗紅（元岡幼稚園校長）

[Happy PaMa 教得樂 第261期]