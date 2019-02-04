本周FOCUS．採訪手記：小model已變成少女

【明報專訊】從前聽過這樣的一句說話：「小時候，覺得一天過得很快，一年過得很慢；人老了，便覺得一天過得很慢，一年過得很快。」的確，小孩子蹦蹦跳跳便過了一日，不會驚覺時間流逝，但也因為小孩子的成長，才令我們成年人感嘆時光飛逝。或許在同一屋簷下，你沒有特別在意自己的孩子大得多快，但只要偶然碰到朋友的孩子，看見他們又比上次見面時長高了，那便會發覺自己原來也衰老了不少。

最愛找幼稚園高班生做model

做親子記者已經十多年，最大感觸的，是看着從前替自己拍照當小model的小豆丁，今天已經是婷婷玉立的少女或是氣宇軒昂的少年。我一向比較喜歡找5、6歲的小朋友來當小model，一來這個年紀仍然非常天真可愛，二來也是一個懂得聽指示的年齡；加上念幼稚園時間比較有彈性，所以很多時都會找他們幫忙。但當他們上了小學後，便很少再合作，又要換上另一批新面孔了。

像個見證孩子成長的幼稚園老師

最近因為要做一個有關升中的題目，找來了昔日常常合作的小model。今天的她11歲，原來長得幾乎跟我一樣高了，猶記得她第一次前來我們影樓拍照時，只是一個未滿周歲的小人兒，一眨眼便是個準中學生了。頓時覺得自己像個幼稚園老師，看見學生都小學畢業了，非常感動呢。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第262期]