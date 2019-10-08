好去處：食買玩新熱點 巨人滑梯跨樓層 高速瀡下考膽量

全天然製成——Save The Duck於K11 Musea的旗艦店設計靈感取材自科幻太空艙，連設計如地板和支架都是採用100％天然材料製成，貫徹其環保風格。（蘇智鑫攝）

素食雪糕——紅肉火龍果軟雪糕和百分百芒果醬做的軟雪糕（單味$42、雙味$48），不含蛋奶成分，亦無添加糖和色素，想不到跟一般雪糕一樣軟滑香甜。（馮凱鍵攝）

粒粒牆重現——早前推出即賣斷市、亦只曾於期間限定店出現過的「Tsum Tsum巨型粒粒牆」會重現店內，這裏更有4款Tsum Tsum新角色，包括《獅子王》的「森巴」、《怪獸公司》的「Boo」、《愛麗斯夢遊仙境》的「愛麗斯」及「瑪莉貓」，大家可以在不同的格子隨意挑選喜愛的角色放進玻璃樽（售價：大‧$299、小‧$199），最後能蓋上樽蓋便算完成，對小朋友來說也是一個小挑戰呢！（馮凱鍵攝）

巨型維尼——除了迪士尼精品，「FUNNATION玩物國度」還有不少Kakao Friends及史諾比等主題限量精品，店舖門口更有一隻巨型小熊維尼與小豬迎接大家。（馮凱鍵攝）

「泡泡浴」——在B1層逗留約25分鐘，大小朋友隨後會再會瀡滑梯到B2層，那裏有一個放滿半透明波波的波波池，走進去猶如身處巨型泡泡浴中。（馮凱鍵攝）

必到打卡位——在B1層，小朋友可以玩小型攀爬架及互動屏幕，而在這裏大家亦可以看到整個「Donut」的背影！（蘇智鑫攝）

過山車feel——由G層滑到B1層只是幾秒的時間，但由於有急彎，速度頗快，連大人玩完都表示有如過山車一樣刺激！（馮凱鍵攝）

事前準備——滑梯的入口就在商場地面（G層），由於有一定的速度，所以瀡滑梯前小朋友要戴好頭盔，做足準備！（馮凱鍵攝）

【明報專訊】貫穿商場的「高速」滑梯，你玩過未？如自助餐般把Tsum Tsum小飛象、獅子王森巴等逐粒帶回家，你又試過未？色彩繽紛卻原來是素食的雪糕，猜你也未吃過！集合多間新奇食、買、玩店舖的商場K11 MUSEA已經開幕，正適合爸媽帶小朋友一次過又吃又玩兼瘋狂購物！

文︰顏燕雯

小模特兒︰Zoey Hoo

■第一站：玩滑梯

從尖沙嘴文化中心走2、3分鐘便可找到K11 MUSEA入口，遠遠已見到一個巨人「Donut」正用望遠鏡探索着什麼。這裏便是Donut Playhouse滑梯的入口處，10米高「Donut」屹立在此，正正貫穿了一共3層的遊樂場。這個滑梯共分兩段，第一段是由G層滑至B1層、第二段由B1層滑至B2層，在收費的1小時遊戲時段內，大人和小朋友都可以從G層滑至B1層的遊戲區，那裏有小型攀爬架、互動屏幕等遊戲；25分鐘之後，工作人員會再讓大家由B1滑至B2層，剩下的時間大家可以在大型波波池內盡情嬉戲。

●INFO

Donut Playhouse

開放時間︰周一至五中午12:00至晚上8:00，周六、日及假日上午11:00至晚上9:00

收費︰周一至五$160，周六、日及假日$180（1名成人及1名3至12歲兒童，每節1小時）

地址︰K11 MUSEA地下G050號舖

■第二站：買玩具

集合小朋友最愛品牌如迪士尼、Tsum Tsum、Marvel、Star Wars、LEGO、Peanuts、Kakao Friends等的「FUNNATION玩物國度」是一間人氣動畫精品旗艦店，多款主題精品均是獨家發售，而且毛公仔、雨褸、手袋、文具等一應俱全，更會於不同時間推出不同獨賣精品，一眾粉絲可以相約定期去尋寶！

●INFO

FUNNATION玩物國度

營業時間︰周一至五中午12:00至晚上9:00，周六上午10:00至晚上10:00，周日上午10:00至晚上9:00

地址︰K11 MUSEA地庫二層B217

■第三站：食雪糕

每年10月是「世界素食月」，小朋友當然亦可偶爾來一次素食響應主題，而要提起小豆丁對素食的興趣，其實可以從甜品開始！原址位於中環的素食店DAMA，在進駐K11 MUSEA後推出一系列包含純素的素食食品和特飲，除了以最多3種超級蔬果攪拌而成的冷榨果汁，還有竹炭可可椰子和百分百芒果醬做的軟雪糕、紅菜頭湯，以及全素曲奇餅等，亦提供韓、日、越等亞洲風的餅卷，最適合在遊玩後來歎一客下午茶。

●INFO

DAMA專門店

營業時間︰上午10:00至晚上10:00

地址︰K11 MUSEA 4樓411號舖

■第四站：爸媽shopping

小朋友玩完一輪，終於都到爸媽shopping時間！以可持續發展及100％不傷害動物為理念的戶外服裝品牌「Save The Duck」首登香港，品牌以一隻「無憂無慮地吹口哨的鴨子」作為標誌，帶出其服裝100%不傷害動物的重要信息，它售賣的雖然是保暖外套，但所有衣服不使用任何羽毛丶皮革或源自於動物的材料，即使購物都可以為環保出一分力。部分款式更設有親子裝，讓家長和孩子一同「型住環保」。

●INFO

Save The Duck

營業時間︰上午11:30至晚上9:30

地址︰K11 MUSEA 1樓113號舖

[Happy PaMa 教得樂 第262期]