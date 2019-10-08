家家有禮：潤唇膏呵護雙唇抗乾燥

【明報專訊】天氣開始乾燥，是時候要滋潤雙唇！韓國大熱卡通人物Kakao Friends與ON：THE BODY攜手推出新系列潤唇膏。新推出的ON：THE BODY冬甩鎖匙扣潤唇膏共有3款設計、顏色及味道，幫助解決唇部乾燥問題，鎖匙扣包裝能掛在隨身物件上，不會忘記攜帶外出；另一款維他命潤唇膏用上立體的卡通Little Friends包裝，包括蜜桃味的Little APEACH，櫻桃味的Little MUZI和蘋果味的Little RYAN，蘊含椰子油及各種維他命，更有效針對惱人的唇部問題。

■INFO

銷售點︰萬寧

查詢︰2299 3381（萬寧客戶服務熱線）

■送限量版禮盒

ON：THE BODY送出ON：THE BODY × KAKAO FRIENDS NEO水手限量版禮盒、APEACH Aloha限量版禮盒及Apeach 3D限量版禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額14個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：10月15日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第262期]