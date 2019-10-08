【明報專訊】■20分報嘉諾撒機會一般 男孩選華小有利直升

問◢ 小兒性格文靜，喜愛學習和探索。家住14校網，如自行選香港嘉諾撒學校有20分。請問是否應按1-1-1策略選嘉諾撒？但又想選番禺會所華仁小學，因有直屬中學香港華仁書院，請問可如何排位才有機會？另14校網有哪些學校推介？

答◢ 用世襲超額收生排位法，香港嘉諾撒學校這兩年的排位是第一和第二，因此用20分申請，機會只是一般。况且就算你兒子成功申請，中學又要再找學校，因為其聯繫中學嘉諾撒書院是女校。反而你用1-1-1策略選番禺會所華仁小學比較划算，因為該小學與香港華仁書院有直屬關係，有利直升。14校網可以考慮北角官立小學、北角衛理小學或丹拿山循道學校。

■選happy school 北循機會大於丹循

問◢ 我有一對孖生孩子有20分，想選happy school，北角循道學校和丹拿山循道學校哪間自行入的機會大？深水埗區的聖公會聖紀文小學是否屬基督教功課少的happy school？

答◢ 在14校網有11所小學，用世襲超額收生排位法來看，去年丹拿山循道學校排第1，北角循道學校排第8，况且丹循自行分配學位只有25個，而北循卻有50個，由此推論，北循自行入的機會大些。另聖公會聖紀文小學是有些功課的happy school。

■20分報藍循 較15分報聖愛德華機會大

問◢ 小兒升小一屬觀塘區48網，連宗教分（基督教）有20分，本人想選藍田循道衛理小學（20分），但小兒就想揀聖愛德華天主教小學（15分）。小兒專注力不太好，但對數學及科研特別有興趣，請問20分自行能否入讀藍田循道衛理小學。另外，只有15分自行是否較難入讀聖愛德華天主教小學？

答◢ 如果用世襲超額收生來排位，去年和前年，藍田循道衛理小學是8和7，而聖愛德華天主教小學是9和15。由排位方面來推測，20分報藍循比15分報聖愛德華機會大一些。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第262期]