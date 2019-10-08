喜閱愛麗絲：活用AR技術推廣閱讀

【明報專訊】科技能帶給孩子更多便利又有效能的學習模式。早年如想應用擴增實境（AR），用家必須懂得做電腦影像辨識，以及會撰寫電腦程式；但近年，隨着網路上出現大量快速製作AR的系統，如HP Reveal、Layar等，使得AR「平民化」得多，教師亦可以輕鬆製作出AR的教材，應用在日常教學之中。筆者當年首次接觸HP Reveal後，已覺得這麼神奇的軟體，必定能為教學增色不少。近年亦經常把流動學習元素與閱讀教學結合，藉以優化教與學。筆者相信，運用AR技術於閱讀活動推廣上，將是未來學校在閱讀推廣策略上的新亮點。

教學資源化成圖片 增學習趣味

HP Reveal是一個擴增實境應用軟體，能讓圖片、影像及文字立體呈現，增加真實感。教師可運用這軟體把相關的教學動畫、影片、圖像、錄音，透過圖片形式發放，增加學生的學習趣味。學生只要先把圖像製成Aura的靜態圖片，用HP Reveal應用程式進行掃描，就會在圖片上浮現影片、圖像或文字。在閱讀教學上，只要在流動裝置上下載了HP Reveal，在掃描書本的封面後，就可以出現書的相關影片，影片可以是書的立體動畫，也可以是學生或教師推介這本書的短片（預先錄製及連結）。同學在借閱有關圖書後，便可以利用流動裝置在圖書館或家中瀏覽相關的AR影片，這也是一種自主閱讀模式。

在語文科目的學習上，教師可以將課文頁面製作成Aura圖檔，再上傳課文的影音檔，就可讓課文變成有聲的電子書；社會科與自然學科可將抽象的文字說明，與3D模型或影音教學做結合，以助理解；數理科則可把解題過程製作成影片，匯入手機或平板電腦後，再透過HP Reveal上傳製作成擴增實境，方便學生複習。

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]