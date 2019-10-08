半職爸爸：孩子在人生路上的3件東西

【明報專訊】老子《道德經》開首兩句如下：「道可道，非常道。名可名，非常名。」關於第一句，我看到差不多所有的解釋都是這樣的：道理如果可以說出來，就不是恆常的道理。不過，我自己沒有任何學術基礎的理解如下：第一句「道可道，非常道」的意思是：一條道路如果靠人後天開鑿出來的，這條道路將來也很容易被別的道路取代；第二句「名可名，非常名」的意思是：一件物件如果你可以幫它命名的，那麼將來別人也會很容易給它另外一些名字。總而言之，這兩句強調，人為的東西，因為人力而起，未來也會因為人力而變，這些人為的東西，是無法持久的。

以「外力」教導孩子 易入歧途

我們教導孩子，其實也是這樣。你用「外力」規範他，效果雖有，但無法持久，當有第二種「外力」出現，你之前施加的「外力」完全白費。你用「名成利就」引導孩子讀書，他信以為真，努力讀書，考入名牌大學，畢業後任職跨國企業，平步青雲，但踏入30歲，更大的「名成利就」吸引了他，於是他醉心投機，以至鋌而走險，從事詐騙勾當，最後墮入法網，身敗名裂。當他身陷囹圄，他才發現「名成利就」根本就不是一條「常道」。這條道會改變，中間風光不好看，終點也不是他本來想去的終點。

相反，如果教導孩子，我們仔細觀察他，了解他，找出他的長處，找出他的興趣，鼓勵他相信自己，發掘他自己的內在動力，然後用「內力」去引導他，那麼孩子就不會那麼容易受「外力」錯誤引導，走上一條他無法享受也無法持久前行的道路。

很多家長都喜歡用「外在功利」角度去為孩子謀劃幸福，只有少數家長能夠堅持用「內在價值」角度去為孩子籌謀幸福。譬如說，一般家長以為孩子將來職業愈「好」，收入愈高，就愈幸福，可是，外國已有研究說明，一個人是否感到幸福，更多是基於人際間親密的關係而不是收入多寡。

我總是認為，家長應該同意，教孩子做一個好人比教孩子賺更多錢，重要得多。但是，現實上，更多家長花時間去想如何令孩子將來賺更多錢而不是做一個好人。對我來說，一個人天生想得到親密關係，那才是「常道」。一個孩子，大概不會天生立定決心要做一個最有錢的人。

所以，有3件東西，我認為家長最應該教育孩子：第一是孩子應該明白什麼是人格、什麼是良心和什麼是設身處地為他人着想；第二是學會跟人建立親密關係；第三是透過閱讀、音樂、藝術活動、體育活動或其他非功利活動，得到內心的滿足。

認識一些人，賺了很多錢，但一直沒有能力透過看電影或讀書得到很大樂趣。我覺得他們比很多沒有恆產的年輕人都窮。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]