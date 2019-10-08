日式育兒記：再見了，小龜波波

【明報專訊】除了香港籠罩着一片愁雲慘霧，我家也瀰漫一片哀傷的氣氛，事源MJ自己養的第一頭寵物剛剛離他而去，他每天也在悼念親愛的小龜波波，大放悲鳴。

「生死」從來也是一個比較困難的議題，最近他一個好友的媽媽不幸離世，這段日子我們對「死亡」也有不少討論，由於我家信奉天主教，跟他談及一些有關死亡的概念，對於4歲的他有一大堆黑人問號，天堂在哪裏啊？天堂跟地球有多遠啊？你去過天堂沒有？然後再說一些有關忌諱問題，更是困難。「為什麼不能提他媽媽？」因為朋友會很傷心啊。「那他媽媽死後放在哪裏？」在醫院。「那什麼時候火葬？」儀式過後。「什麼是儀式？」讓一眾愛她及想念她的親人和朋友跟她說再見。問題之多，我也有點招架不來。

藉着儀式說再見

人從來不能決定生死，萬物更好像冥冥中有主宰，MJ飼養了半年的烏龜波波剛巧也返魂乏術。當天他如常在上學前餵牠，並摸摸牠的龜殼，發覺波波全身僵硬，動也不動，隨即他拿了波波給我看，我看見波波死了，但我選擇不在上學前跟他說，反而一直扮為波波檢查，再跟他說或者波波只是睡覺了，以免他因為波波死了後嚷着不上學。放學之後，他再檢查一下波波，我跟他說根據我這幾個小時不斷的觀察，認為牠已經死了，離開了我們，他不斷大哭，問我們應該怎樣處理波波，我便與他一同做了一張小牀給波波，然後跟MJ摺了一些花給牠，再在家裏的一個角落做了一個簡單的儀式，大概就是讓MJ說出一些感受，最後一家人一起祈禱。

其實以上的一切，也是小時候小狗離世時我媽媽跟我做的，我當時情緒很低落，但一直沒有哭，媽媽因為擔心我的情緒，徵詢了一些社工朋友的意見，然後跟我幫小狗做了一個小儀式，當儀式完了，我大哭了一場，情緒也慢慢地好過來。幸好老公也同意搞一場大龍鳳，雖然MJ還是非常傷心，但當儀式過後，他感覺好像釋懷了一點點，過了幾天，他更同意將波波埋在泥土裏。而這段時候我也不斷讀一些有關死亡的繪本給他聽，讓他知道死亡其實並不可怕，爸爸媽媽總有一天也會離開他，知道爸媽永遠活在他心裏就好了。

致仁慈的妳，妳也會永遠活在妳的寶貝心坎裏！

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第262期]