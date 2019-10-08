自在講媽：生活專題學習

【明報專訊】談一下家中新寵，金魚。牠們俗稱鴻運當頭，金魚甲的髮型像金州勇士球員居里，金魚乙就像騎士隊的詹姆士，牠們經常追逐，相處不太融洽……

為了刺激兒子言語及社交發展，我們夫婦會刻意安排主題活動，舉例說，由他對Baby Shark這首兒歌產生興趣開始，我便帶雞蛋仔跑了幾次海洋公園、海灘池塘、動植物公園，逛金魚街、上街市、流連酒樓門前的大魚缸等等，盡量把魚這個主題全方位引入他的生活。幾個月的刻意安排，終於讓他記住並清晰讀出「魚」這個字，能夠運用這個字例如「魚要」表示晚飯要吃魚。就着這個主題的副線發展還學會了「龜」、「水」和「船」，皇天不負有心人，他開始掌握把單字由實物過渡到圖片，也開始運用圖卡和我們溝通。

延續這個魚的課題帶了雞蛋仔去挑選一缸小魚，這個下午真有趣，見到和動植物公園裏差不多的縮細版陸龜，他便用盡身體語言向我爭取要養，當然被拒絕了。之後他不以為然跑去鄰舖嚷着要「兔兔」，忽然想起幼稚園有一隻，怪不得他學了這個字。雖然我又拒絕了寵物兔，但沒有掃雞蛋仔的雅興，最後他左挑右選跑了整條金魚街，決定買了兩尾魚兒珍而重之地抱着膠袋回家。

他認真觀察着我安裝魚缸，協助佈置又用BB外星話承諾負責餵金魚，事實上他又真的沒有食言，這幾天起來都會找魚魚，催促我配給魚糧餵飼；吃飯前都問我討「魚魚食」，即是魚糧，上學、睡覺之前又會跟金魚說再見。洗魚缸時就耐心地站在身旁等候，總之他好像很懂事，知道金魚甲乙歸他管理似的。

專題式研習 引發孩子興趣

老公和我都認為雞蛋仔的學習模式屬於探索型，親手親眼接觸、運用五感一起體驗才能把那個課題記住，而且需要比一般小朋友多和持續的刺激，人家上一個中秋節活動周已經學會幾個字，我兒就要不停組裝燈籠、出外追火龍看到大月光才牢記一個音「Moon」。學習的過程龜速而且深入，每一件小事都要弄個專題研究，可是我明白這就是雞蛋仔的方法，單靠圖書解說不能引起他的興趣，他會發呆魂遊太虛，什麼也沒有吸收過。

沒有完美的教育方法，只可尋找最適合的方法，我和老公對於這種「微型專題學習加上歷奇為本訓練」其實很陌生，唯有摸着石頭過河，帶他遊山玩水其實很累，不過如果這是對他最有效的學習方法，一試無妨。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]