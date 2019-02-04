辣媽CEO：難搞身後事

【明報專訊】「Son姐，家中有親人過世，大家都各自為先人用什麼宗教大殮而傷和氣。好想Son姐你用篇幅寫這方面問題，給大家參考。家中一員係基督徒，希望過世的人一齊信，就算已表明立場，佢仍然不停不停講，令到大家關係不好。大前提是先人是信道教，亦是位道生𠻹！」

家家有本難念的經，清官難審家庭事，你呢個問題真係難上加難！

雖然幾時死、點樣死，無人可以預知，肯定知道的是我們都會死。死，是每個人人生的必然終結。不是我百無禁忌，而是根本沒有辦法迴避，所以何須迴避？

最好的方法當然是生時講清楚自己究竟想點。不過即使講明自己想點，原來家人依然有權不遵守。生前即使自願簽了器官捐贈同意書，只要死後家屬不同意，也一樣可以推翻！我想來想去都不明白，為什麼器官捐贈同意書不能像遺囑一樣，得到法律上的認可保護和保障？

這位讀者所講的情况，在我親戚家中亦曾發生。老人家是虔誠道教徒，家中設有神壇供奉，還有地主神主牌。因為子女中有虔誠基督徒，希望他日有機會和父母同在天家，老人家住院期間，已不斷安排教友和院牧探訪游說。結果搞出大龍鳳，老人家大發脾氣，連教徒兒媳也一起趕走。不歡而散，而一家人的關係亦大不如前，各自心中都有條刺。何苦呢？

宗教和婚姻一樣 講的是尊重

講到底，即使一家人關係如何親密也好，怎樣為對方着想也好，但其實宗教和婚姻一樣，講的是尊重，每個人都有選擇的自由。尤其是老人家，年紀愈大，本來就會愈固執，信了一輩子的道教，怎能貿貿然改信其他宗教？勉強，亦勉強不來。

親人過世之前，如果有表明身後事是採用什麼宗教形式舉行，遺願理應和遺囑一樣，應根據先人的指示執行。否則，先人信奉道教，亦是位道生，喪禮可以採用道教形式進行，亦可在沒有任何宗教形式之下舉行。

不怕得罪照直講，其實逝者已矣，不管用什麼形式搞喪禮，都是做給其他人看，尊重死者的話，就讓他莊嚴安靜地走完他人生的最後一程。

我母親生前拜神佛，亦有去教堂，正如她所講，入廟拜神，入屋叫人，是禮貌也是尊重，但求平安心安就好。至於死後安排，她很豁達瀟灑，人死如燈滅，一早講好死在哪裏，葬在哪裏，也毋須搞任何儀式。本來講好死後捐遺體做大體老師，沒想到最後竟然如她所願，在旅途中說走就走。我遵從母親吩咐，就地火化，一半灰撒落黃河，繼續走她未走完的旅途。而另一半則帶回港，放在她生前最愛去的地方。

至於我自己，一早已和一對子女及我的至親好友們講清楚，拒絕任何儀式，毋須在殯儀館敲鑼打鼓，可以的話，就捐出遺體讓我做最後一次老師。否則火化之後，就和母親一樣，一切隨風就好。死前講清楚，死後無煩惱。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]