論盡教育：通識科又成箭靶

【明報專訊】王師奶覺得啲官同議員好hea，有嘢搞唔掂就A字膊，一係搵職位較低啲官仔鯁咗佢，一係搵個與事實無關的乜冬冬藉口入佢數。總而言之，唔關我事，千錯萬錯，阿啦無錯。小婦人雖然下筆草根，但措詞尚屬斯文，好唔想用「屙屎唔出賴地硬」來形容，但一時三刻，確實找不到比這句廣東話更傳神的用詞。

逆權運動升溫，通識科又成箭靶，早前董建華爺爺話「我自己也睇漏了眼」，悔恨當年任內推行通識教育，以致釀成一班甩繩馬騮。通識大旗手羅范椒芬撲身而出，否認通識與當前局勢有關；王師奶曾為文勸慰鬚眉俱白的前特首毋須自責，誰能預測20多年後的事！小婦人從一開始就不贊成在中學推行通識教育，不贊成的理由並非像廟街盲公陳可預測未來，而是反對羅范在不備糧草、精兵與東風之下匆匆上馬。也許她急於求成，也許她順從上意，絕對想不到當年的Boss在今日竟耍出一招亢龍有悔。

有媒體訪問過今年DSE所有狀元，大都否認通識影響他們的政見決定，多數認為通識使他們對時事分析有更理智的審判。市面確有通識單元的書籍出售，且售價不菲。王師奶應稱之為「教科書」抑或「參考書」？以小婦人理解，凡教科書都要依課程委員會規定編寫，又要送審，獲批准後才可列入學校用書單上，過程複雜嚴格。市面出售的有關通識書籍，毋須送檢，充其量只算是參考書，既是參考，可用可不用。猶記推行通識初期，因內容隨時間迅速演變，一致認為不宜採用課本，以免畫地為牢自困。現因修例風波將通識擺上枱，是不是和「不要將政治帶入學校」這思維互相矛盾？

課本是死的 人腦是活的

有關通識消息一籮籮：官氣十足的教育局副秘書長康陳翠華說以「特事特辦」方式，為從不需送審的通識參考書提供「專業諮詢服務」。有人提供「服務」，又屬自願性質，唔參加豈非好蝕底？利之所在，出版社都怕執輸行頭慘過敗家。有通識教師擔心影響書籍內容概念和議題的選取，令出版社自我審查。王師奶認為老師們多此一憂，課本是死的，人腦是活的，老師們最緊要持平，不偏不倚，鋪陳事實，讓學生理智解讀。參考書啫，何必緊張！退一萬步說，所有教科書都送審喇，乜嘢可教，乜嘢不可教，都係由教育局話事，又唔爭在多一部半部，否則好容易惹人誤會，以為別有用心。

王師奶唔敢談政治，一怕驚老爹生氣，二怕口舌招尤，但見官老爺及尊貴的議員們踩到條鹹水草就當係青竹蛇，睇見班學生唱《願榮光歸香港》及在校門玩吓人鏈，就一切入晒通識數，無異將通識視作會咬死人的青竹蛇，看來當年的通識大旗手羅范椒芬和李國章也不虞有此「無心之得」。若將此邏輯延伸，中英文、物理化學都應禁止：學好中文寫文章在報章鬧政府；說得一口好英語到外國唱衰香港；學好物理知道向天45度可將汽油彈拋得最遠；學好化學容乜易製造乜彈物彈擲入政府總部。

以上所言，當然是搞笑成分，亦充分表現頭上有「光環」的達官貴人淺見與無知。小婦人草根成性，忍不住重複一次「屙屎唔出賴地硬」為本文作結。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第262期]