多元化興趣班 發展才藝潛能

【明報專訊】說到免費補習，不得不提「陳校長免費補習天地」，它可說是義補界的始祖，8年來累積義師超過1.4萬人，而成功配對的，亦累積逾1.3萬對。走過這麼多年，創辦人陳葒（陳校長）在「一對一補習」方面，仍堅守兩大原則，「第一，我們的資源只想幫一班成績滯後的學生，我們並非鼓吹補習文化，若然孩子本身已經有能力拿到B，那就並非我們需要幫助的對象，我們不會幫他補到拿A的；另外，我們只幫那些經濟條件比較差，包括領取綜援及全額書簿津貼的學童」。

辦Playgroup助孩子成長

除了在18區遍地開花的「一對一補習」，陳校長近年亦獲慈善基金資助，分別在葵涌和大角嘴開辦兩間地區中心，專門拓展「學前班」和「才藝班」，希望能更整全地幫助弱勢孩子好好成長，「不少研究都發現，3歲以下是幼兒腦部及肢體發展的黃金期，如果在這個時期給予多些刺激、提供足夠的訓練，對他們將來學習會有很大的幫助。因此，我們有免費Playgroup課程、學前預備班，對象是15至40個月的幼兒，期望能把他們的起跑線拉近中產家庭的小朋友」。

另外，眼見香港不少孩子都是「十八般武藝」，有機會參加不同的興趣班，陳校長認為，基層學生亦應該享有發展才藝潛能的機會，「我們兩間中心的才藝班非常多元化，大路的樂器和興趣班，例如鋼琴、管樂、結他、繪畫、舞蹈、空手道等等，我們統統都有，是完全免費，甚至課程需要的用具或樂器，我們都會免費提供」。他補充，如果從中能培育學童有一技之長，那固然是好事，否則，也可提升孩子的自信心，「至少其他同學說學這學那，我們的孩子一樣有機會接觸，不會自卑」。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]