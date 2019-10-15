問專家：奶粉熱氣易便秘 清熱湯水勿過量

【明報專訊】問：7個月大的幼兒，經常腹脹，大便呈粒狀，兼且非常乾硬，是什麼原因呢？有說飲竹蔗茅根馬蹄水可以有助改善？真的嗎？

答：雖然未知來信個案中的幼兒是吃母乳還是飲用奶粉，但從臨牀觀察所得，不少孩子因飲用奶粉導致熱氣，出現便秘。這是由於奶粉在製造過程中，需加入烘乾等程序，屬偏熱食物。一旦幼兒積有熱氣，除會便秘及大便乾硬外，也會有面紅、唇乾、口氣、眼屎多、易發脾氣、睡不安穩等徵狀。若孩子天生腸道健康較差，影響會較明顯。

媽媽補品「熱氣」 餵人奶影響幼兒

不過，飲用母乳的幼兒也一樣有可能出現熱氣，因不少媽媽都會產後進補，例如飲加添藥材的燉雞湯，這些湯水有溫補作用，屬偏熱氣食材，對於成人來說雖然無甚大礙，可是媽媽飲用後，可透過人奶，把補品中的熱氣傳給小孩，對幼兒影響則會較大。因此媽媽也要留意自己的飲食，避免食用過於燥熱的食物。

若發現幼兒出現便秘，應先留意他們的飲水量，因為有足夠水分對改善便秘是非常重要。7個月大的孩子，已可開始進食固體食物，平日可讓他們食用蔬果汁糊，增加水分及纖維吸收。

至於來信家長提到的竹蔗茅根馬蹄水，的確有清熱、止渴利水及潤肺生津功放，可改善便秘。但同樣要小心分量，因茅根及馬蹄較為偏寒涼，建議幼兒一星期飲用一次。爸媽若見孩子腹部脹脹，可以順時針輕按他們肚子，每日數次，這也有助紓緩便秘情况。

文：許朝茵

資料提供：註冊中醫陳敏

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[Happy PaMa 教得樂 第263期]