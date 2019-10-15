升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■催谷型幼稚園非萬靈 捱足3年苦了小孩

問◢本人正準備替女兒選幼稚園，說得長遠點，她升小有25分，目標是入讀35校網天神嘉諾撒學校。由於有勝算，免了考直資私立小學的壓力，本來可讓她在Happy school讀幼稚園，但考慮到小學課程較深，幼稚園應幫她選擇較學術型的私立幼稚園，還是選擇那些在免費優質幼稚園教育計劃下的幼稚園較適合呢？

答◢私立獨立幼稚園可分兩類型，一為「催谷型」，功課多，課程深；二為「適量型」，功課不多，課程適中。在「催谷型」私立幼稚園上課，應付到的小朋友當然沒有問題，但應付不到的便要「捱」足3年了！而在「適量型」私立幼稚園，則大部分小朋友都可以應付得來，回校上課雖然不像讀免費幼稚園般開心，但亦不會有度日如年的感覺。如果你選擇參加教育局的免費優質幼稚園，小學可能要適應兩三個月。現在你要決定的是：選「催谷型」、「適量型」的私立獨立幼稚園，還是另一種以孩子為中心的免費幼稚園。本人認為「適量型」和免費幼稚園較佳，因「捱足3年」不是每個小朋友都可以做到的！

■馬頭涌官小受歡迎 15分報農圃道官小較穩陣

問◢家住34網窩打老道山，沒有宗教信仰，女兒是首名子女。她性格慢熱、內向，選校原則希望就近和適合小朋友。可否推介該校網的合適學校以供參考？心儀的馬頭涌官立小學和農圃道官立小學，哪間比較適合？還有其他推介嗎？

答◢用「世襲超收額」來計算，馬頭涌官立小學和農圃道官立小學在34校網分別排第2和第11。論受歡迎程度，馬頭涌官立小學略勝一籌，但如女兒只有15分，則農圃道官立小學較易入些。15分亦可考慮聖公會牧愛小學及獻主會小學。

■發展遲緩自閉童升小 留意教師受特教培訓比例

問◢小兒現時5歲，患有自閉症及發展遲緩，現階段英文、數學及推理良好，但中文有一定落差。在自行收生計分制下，小兒（包括宗教分基督教）有20分。可否在校網41、48及95內建議一些合適小兒升讀小一的學校？

答◢以下為3個校網受過「特殊教育培訓教師」百分比較高的小學，應該較適合你的兒子申請：

校網41：華德學校 47％、耀山學校 67%

校網48：觀塘官立小學 51%、藍田循道衛理小學 62%

校網95：樂善堂劉德學校 65%

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第263期]