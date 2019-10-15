特教樂與路：我不是公主

【明報專訊】阿潔對任何事物都充滿好奇心，有主見，觀察力強，什麼事情都要試兼且熱心助人。聽起來，理應很多老師對這類學生表示歡迎，但事實並非如此。她最大障礙就是沒耐性，凡事只得半分鐘熱度，做事總是半途而廢；她做錯了，定會找多個原因辯解；若受罰，她會「先下手為強」，上演「一哭二鬧三上吊」的情節，務求要你「屈服」。

女耍賴父無措 情緒武器控大人

阿潔是家中的么女，有一個哥哥，家人視她如掌上明珠。小時候的她，束着兩條辮子，整天蹦蹦跳跳的確實討人喜愛，所以爸爸特別寵她，暱稱她做「公主」。久而久之，阿潔的脾氣愈來愈像「刁蠻公主」。她差不多每天都會跟同學爭執、發脾氣，這些糾紛不外是投訴同學沒有請她吃零食，又或同學笑她吃飯時亂七八糟、忘帶課本等。於是，我找阿潔的爸爸了解一下，面談過程中，不難發現她這副脾性原來跟爸爸不無關係。

阿潔的爸爸也是個脾氣粗大的男人，對女兒的態度時而千依百順，時而打打鬧鬧。爸爸投訴阿潔的脾氣壞透了，會在街上跟他賭氣，賴在地上幾個小時不走，又跪又翻，總之讓他手足無措，她就得逞了。爸爸一邊笑着責罵她，一邊又讚她用小聰明來耍賴。

「那麼，結果如何？」我問。

「當然是她贏啦！譚老師，她將來定可去當演員，七情上面。那次，她為了買玩具，我不肯，她索性跪在地上，哭喪着臉，好像晚上那套宮廷劇一樣……」聽畢，大家心裏一定有了答案，阿潔就是「話事人」，她懂得如何掌控大人，情緒就是她的武器。

大人勿動氣 軟硬兼施治「公主病」

我相信阿潔一定會改變。首先，要避免墮入她的情緒之網，就要「無視」她的脾氣，你必須學會泰山崩於前而臉不變，這是最挑戰你的忍耐力。要知道阿潔過往經驗是「長勝將軍」，所以她會用盡方法激怒你。你一定要謹記「別上當」，無論多大的脾氣，只要沒傷害自己或他人，就由得她，你只需坐在一旁，偶然給她一個提醒——「你需要時間冷靜，靜下來，我們再傾」。這個過程可長可短，待她情緒徹底平復了，才開始對話。

第二，找對時機處理行為情緒問題。阿潔在家發脾氣時，可以鬧至三更半夜。要幫她建立管理自己情緒的責任。例如：阿潔鬧完脾氣後，可以說：「你需要在放學前把你今天扔/砸爛東西修理妥當，因為明天還有其他同學需要使用的，否則今天放學時間可能需要延長/午息時間會縮短。」讓她知道原來一時之氣，賠上的是自己時間。

第三，做好預備工作。很多時候，當你察覺她的情緒開始升溫，不妨提醒一句：「你有足夠能力控制情緒，你上次都做到」。往往此句一出，她會即時收斂。要做到這點，你需非常了解阿潔的脾性。

第四，教她使用其他方法發泄情緒。要讓阿潔明白大吵大鬧不是唯一發泄情緒的方法，為她多提供幾個疏導情緒的方法，例如：深呼吸、拋枕頭、握紙球等，都是既不傷人也不害己。方法愈多，她自會放棄舊有的一套。

這幾年，父母終於肯跟我們合作，運用一致的要求及方法幫助阿潔處理情緒。這位刁蠻公主終於說：「我其實不是公主，只是公主病！」父母開懷地笑了。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]