民房四寶：正義也許來得晚

【明報專訊】這天在墨爾本QV街市旁的小巷喝咖啡，味道不像從前，或許問題不在咖啡，而在心情；看着友人傳來我城的片段和消息，呷着的已不是咖啡，而是哀愁。一位老外禮貌地跟我打招呼，知我一個人，就在我身旁坐下來。真的不忍再看下去，把手機放回衣袋，只想專心地把苦澀的咖啡喝完。

「你來自哪兒？」老外打破了我的想法。

「香港。」我禮貌地回了他。

「香港，地圖上只有一個很小的點，這幾個月卻成了世界的焦點。」他續道：「世界在看，你們要堅持『真正的真相』（The Real Truth）。」

「希斯堡慘劇」 球迷被指為「暴徒」

這位老外來自英國，多番強調他是利物浦球迷，對於不懂足球的我，不太知道他用這個身分原來是在為港人打氣。

時為1989年4月，一場在英國希斯堡球場舉行的球賽，由利物浦對諾定咸森林，最終導致96人死亡，最年幼的只有10歲，英國人稱它為「希斯堡慘劇」（Hillsborough Disaster）。事件發生後，警方與傳媒直指利物浦球迷因醉酒鬧事而引起人踏人的意外。 當地的《太陽報》報道大家看不到的「真相」，說利物浦球迷挑釁、追打正在救人的警員及搶奪死傷者的財物，把球迷描繪成暴徒。慘劇經警方調查後被裁定為「意外」，無人須對死難者負上法律責任，很多死難者家屬因而得不到賠償，諷刺的是，當天值勤的警察卻獲得大筆的賠償金。

20年後獨立調查 揭警隱瞞真相

利物浦球迷及死難者家屬一直不服裁決，堅持慘劇不是意外，羅列疑點，要求政府為事件成立獨立調查委員會。可是，他們的訴求從戴卓爾夫人至貝理雅的政府都沒有回應。冷漠與不公所帶來的痛楚卻沒有動搖他們尋求真相的決心，一年復一年的堅持，20年後，新首相卡梅倫於2010年同意為慘劇成立獨立調查委員會。 經過兩年的蒐證，委員會發表調查報告，揭示警方在事件上的多項疏忽，當中也沒有證據支持警方將意外歸咎於利物浦球迷酗酒的說法，而警方當日聲稱球迷追打警員、搶奪死傷者財物等均屬虛構。報告更指出警方曾篡改164份口供、刪除了116份對警察不利的證據，包括當日閉路電視的錄像帶在警方封鎖控制室時被盜走。報告公開後，英國最高法院於2014年頒令要為希斯堡慘劇重新進行聆訊，結果，陪審團於2016年4月裁定慘劇並非由利物浦球迷引起，96名死者是「非法被殺」（unlawful killing），罪在警察一方，終為死難者及家屬帶來盼望已久的正義。當日的警隊指揮官菲爾德則被控95項誤殺罪，及後，多名警方高層亦因妨礙司法公正陸續被起訴，至今，起訴仍在進行。《太陽報》更以「真正的真相」為頭條標題來為27年前的錯誤報道作出道歉。 其主編也發表公開聲明：「27年前，我被指揮官菲爾德誤導了，沒有想到警方會用撒謊來掩飾他們的失職。」

再呷一口咖啡，苦澀中有着一份甘甜。 正義也許來得晚，年輕的一代必定等得到。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]