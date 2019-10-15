波波教授演講廳：安能辨我是雄雌？

【明報專訊】透過日常生活所見所聞，可以培養孩子的好奇心、觀察力和科學探究精神。大自然中有些事情，我們以為人所共知，事實卻不然。考考大家如何分辨蟹、蝦、龍蝦和瀨尿蝦的性別呢？

觀察生殖器官分辨性別

相信大家都懂得分辨貓、狗的性別，通常把牠們反轉，觀察其生殖器官特徵便可知道。那麼，怎樣分辨蟹性別呢？同樣地，可以把蟹反轉，看看牠腹部下方的蓋掩形狀，尖是雄性，橢圓的則是雌性。但也有一些蟹的品種（如和尚蟹），雌雄蟹的腹掩形狀很相似。在這情况下，可用尖刀輕輕把腹掩打開，雄蟹長有兩條生殖支，而雌蟹則沒有。

怎樣分辨蝦的性別呢？有人覺得從蝦頭可看出，但卻找錯方向了。大家可用觀察貓、狗和蟹的邏輯，把蝦反轉細心觀察，便可找到答案。雄蝦生殖器位於頭下方第一對腳上，若兩腳中間長出多一對生殖支便是雄蝦了。而雌蝦第一對腳是正常，雌蝦的性交接器位於蝦頭的下方（圖1）。因為雌雄蝦具有不同的胺基酸，所以味道會有所不同。下次吃白焯蝦，不妨比較一下兩者的味道啊！

那麼龍蝦呢？大家可能以為蝦和龍蝦的性徵相似，答案卻不是這麼簡單。以波士頓龍蝦為例，雌雄龍蝦都長有一對生殖支，它們位於頭部最後一對腳之下。然而，雄性的生殖支比雌性的較厚和壯大，雄性的尾部亦較雌性的厚和硬（圖2）。多看多比較便能夠找出端倪。

原來瀨尿蝦是從三葉蟲演化出來的古生物，在化石中可找到牠們祖先的蹤影。可能因為瀨尿蝦是蝦的祖先，兩者性別特徵大同小異。雄性瀨尿蝦在腹部的第三對腳會額外多長一對生殖支（圖3），十分易認。

下次用海鮮打邊爐，不妨與孩子來一個猜謎玩意，一起探索不同海產的性別。緊記先讓孩子「格物」（即細心觀察），從事物中找不同，嘗試尋找答案。若他們找不到答案，可以給他們一些提示。邊吃邊學，一樂也！

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未學STEM先學買魚：bit.ly/30SHk8V

文：梁美儀

作者簡介：香港大學生物學學院教授、太古海洋科學研究所科學家。平易近人，學生稱他「波波」。由Band 5學校到考獲獎學金到英國博士畢業，發現興趣才是求學之匙。育有一名「每事問」的女兒，經歷二次成長，從孩子角度出發，帶着童心走進兒童的科探世界。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]