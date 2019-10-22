學生不談政治？ 孩子應逃離政治漩渦？ 教授：學生問要回應

自言是「和理非」的Eva，買了印有政治標語的髮飾，和女兒一起戴上，表達心聲。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】一場社會運動，令香港人政治覺醒，不論你是哪一方的陣營，總會留意着時局的發展。過去4個多月來，街頭烽煙四起，莫說成年人，相信連10歲8歲的小學生，也感受到社會上的不安。然而，不少學校對這個話題仍然是噤若寒蟬，原因是「政治不應帶入校園」。但生活、學校、政治，三者真的可以割裂？看來「學生不應談政治」勢將替代「學生不應談戀愛」，成為當代熱烈辯題。

如果說性教育、宗教觀也應從小教起，那麼政治呢？家長又應如何看待政治話題呢？

暴力畫面多 合家歡時間避看新聞

梁太（化名）育有兩名分別念小二及K3的兒子，她一直認為政治涉及很複雜的歷史及人物，難以跟孩子解釋，但自從6月初的反修例遊行，以至7月1日示威者衝入立法會等，她都有約略跟長子講解事情始末，「他比弟弟年長，跟我們一起看電視時，一定會有一些疑問，所以我認為有需要跟他解釋事情的前因後果，但我會盡量簡化，不希望說得太複雜，始終任何人即使如何中立，但向別人解說時，總難免帶着自己的想法，我不想影響他，希望待他長大一點能自己判斷」。

可是，事情發展至今，電視新聞上的暴力畫面愈來愈多，經常有人被打至頭破血流，梁太遂在合家歡時間轉播卡通片，甚至關上電視。她強調此舉並非「斬腳趾避沙蟲」，「有些事情真的未必可以三言兩語解釋到，舉例說，接二連三的暴力事件，連我自己都搞不清誰是誰非，又怎樣跟孩子解說呢？尤其是小兒子，他根本不知道發生什麼事情，我不想他走在街上會杯弓蛇影，看到某些人會感到害怕。」

不想孩子承受不必要恐懼

談到最近的《禁蒙面法》，梁太說也沒有多向兩個孩子解釋。「這法例實施當日，大兒子的學校突然宣布停止所有課後興趣班，他回家後還傻傻的說不知為什麼取消了足球訓練，我只淡淡的說學校可能有特別活動呢。其實當時我亦不知道學校為什麼會有這個決定，還以為發生了什麼大事，最後發現校方原來只是趕着發放相關通告給家長而已。像這些不必要的恐慌，毋須讓孩子去承受吧！」

局勢變複雜 不宜帶小孩遊行

有家長想子女盡量遠離政治，但亦有不少家長鼓勵小朋友了解時事，像兩孩之母Eva，她便曾經在6月初帶同7歲的女兒上街遊行。「當日哥哥因為要上興趣班，所以未有參與，只是跟爸爸來銅鑼灣接我們，但當他看到街上的人潮，也感受到那股氣氛。」

Eva在此之前，也曾獨個兒參與遊行，她明白孩子為此感到擔心，於是索性帶他們同行，「我知我說100次遊行是安全，小朋友都未必盡信，那倒不如帶他們親身感受，看看真實的情况」。不過，Eva亦承認，現在局勢變得複雜，已不宜再帶孩子參與遊行了。

街上隨處政治標語 難以避談

香港連月來有大規模的遊行和集會，目的都跟《逃犯條例》有關，或許很多爸媽都認為，這議題太複雜，小朋友根本不明白，Eva也認同，條例對孩子來說不易理解，但她仍然選擇去解釋，「我會向子女解釋條例的重點，以及大家的隱憂，例如兩地法治的差別等，雖然他們未必完全明白，但起碼讓小孩知道媽媽參加遊行的目的」。

她續稱，今次社會運動規模之大，以及歷時之久，令每個家庭都跌入這場政治漩渦之中，無人能獨善其身，「其實只要走在街上，隨處都見到各類政治標語，根本避不到，難道一家人不出街？不看新聞？因此，若仍然選擇不和孩子談政治，只是『斬腳趾避沙蟲』，何况我不說，亦可能有其他人士會說」。

輕鬆討論 解說言論自由意義

另一方面，Eva亦同時希望透過討論，讓子女明白言論自由的可貴，「最想他們知道，言論自由並非單單指你喜歡說什麼就說什麼，是要顧及別人感受，不可出口傷人，也應該願意聆聽、接受和包容各方面的聲音；遇到意見不合時，也要避免互相指摘，可一起討論」。從言論自由，她再引伸到個人自由，「例如我們有權選擇穿什麼顏色的衣服等，孩子要從小認識自身的權利，他們才懂得維護自己的權益」。

不過，她認為自己並非在跟孩子上政治課，因為整個過程也是輕鬆的，「我喜歡用生活化的例子作比喻，亦多用開放式的提問，例如解釋暴力事件，我曾這樣說︰『你們溫了書，想休息一會，但媽媽反對，你們多次提出意見，但媽媽不理會，甚至要你們做多些練習，你們不開心發脾氣，和媽媽爭吵後，便擲東西，你們覺得這樣做是否正確呢？』我希望從中讓孩子反思暴力是否可解決問題，並明白不應使用暴力」。

文：顏燕雯、許朝茵、沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第264期]