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小眼睛看時局 畫筆表達所思所感

文章日期：2019年10月22日

【明報專訊】究竟小眼睛怎樣看當前社會狀况？他們又了解多少呢？5個小學生，透過畫作，向我們表達了他們的所思所感。

（圖文內容為各小朋友或其家長向記者解說）

[Happy PaMa 教得樂 第264期]

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