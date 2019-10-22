小眼睛看時局 畫筆表達所思所感

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文章日期：2019年10月22日
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Bond（小三生）：對峙場面很混亂——這是Bond經常在電視新聞上看到的畫面。圖中示威者和警察正在對峙，中間有一批水馬，右邊有多名示威者，他們戴了口罩，表情均很憤怒，有人更擲出汽油彈，也用噴漆噴了「六大訴求」、「五大訴求」這兩句口號。Bond說曾經在街上見到。同一時間，有示威者擲傘、擲菜刀，示威者旁邊則有架的士，因見到人群而要繞道。圖中另一邊是警察、警車及水炮車等，有警員手持催淚彈槍，正開槍射到對面，射中示威者的手，也有些警員分別手持盾牌、警棍、胡椒噴霧及舉起橙色警告牌。整個畫面看來非常混亂，Bond感到不開心。（受訪者提供）
Eden（小二生）：遊行人士很憤怒——這幅畫的內容，是Eden參與遊行時的所見所聞，畫中的參加者，上衣都印有「香港加油」及「Be water」等字句，亦有人帶了雨傘上街。他們的表情均很憤怒，另外也有人大叫「林鄭下台」。畫中的右上角，有一個戴了口罩的人，旁邊卻有一支中國國旗，以及寫了「Free HK」等標語。當日天氣很熱，有個小朋友熱得大汗淋漓。（受訪者提供）
Natalie（小六生）：警察開槍太可怕——這幅畫的靈感，是來自Natalie看過一幅叫「讓子彈飛」的文宣海報。Natalie想表達的是，有哥哥姐姐在遊行示威中受槍傷，她感到很不開心，因為他們只是學生、義務急救員和記者，她覺得警察開槍實在是太可怕了！（受訪者提供）
小文（小三生）：警民打鬥——小文表示，圖中有兩批人正在打鬥，大家都手持武器。前方戴有頭盔的是警察，後方的是示威者，而示威者拿的武器是比警察大的。雖然警察不斷叫示威者「stop」，但示威者只說「no」。而圖左方顯示，有警察制服了示威者。（受訪者提供）
Hailey（小四生）：現時情况很亂——Hailey形容現時情况很混亂，所以她畫了很多人。圖畫上方，她畫了「林鄭飛鵝」（編按︰林鄭月娥）坐於警署之內指揮，警署門外圍起了水馬，有部分防暴警察拿着槍，牆上亦有「速龍小隊」游繩而下。在警署門外，Hailey說聚集了100個黑衣人，他們向警署投擲「火炮」，不過，在同一時間，警察已舉起「我們使用水炮車」的警告字句，並左右兩邊向黑衣人射水。圖畫下半截，Hailey主要想表達很多人在「鬧交」，有示威者說「光復香港，時代革命」，亦有示威者罵警察，也有人舉起「林鄭下台」的大型橫額，還有些人在唱歌；不過，亦有人支持政府，說「林鄭加油」。結果警察施放「胡椒霧」（編按︰胡椒噴霧），有醫護人員說可帶大家去A&E（編按︰急症室），事件中，亦有示威者被警察拘捕。（受訪者提供）
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【明報專訊】究竟小眼睛怎樣看當前社會狀况？他們又了解多少呢？5個小學生，透過畫作，向我們表達了他們的所思所感。
（圖文內容為各小朋友或其家長向記者解說）
[Happy PaMa 教得樂 第264期]
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