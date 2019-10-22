小眼睛看時局 畫筆表達所思所感

Hailey（小四生）：現時情况很亂——Hailey形容現時情况很混亂，所以她畫了很多人。圖畫上方，她畫了「林鄭飛鵝」（編按︰林鄭月娥）坐於警署之內指揮，警署門外圍起了水馬，有部分防暴警察拿着槍，牆上亦有「速龍小隊」游繩而下。在警署門外，Hailey說聚集了100個黑衣人，他們向警署投擲「火炮」，不過，在同一時間，警察已舉起「我們使用水炮車」的警告字句，並左右兩邊向黑衣人射水。圖畫下半截，Hailey主要想表達很多人在「鬧交」，有示威者說「光復香港，時代革命」，亦有示威者罵警察，也有人舉起「林鄭下台」的大型橫額，還有些人在唱歌；不過，亦有人支持政府，說「林鄭加油」。結果警察施放「胡椒霧」（編按︰胡椒噴霧），有醫護人員說可帶大家去A&E（編按︰急症室），事件中，亦有示威者被警察拘捕。（受訪者提供）