家家有禮：嬌小Pixie Belles聽指示識跳舞

【明報專訊】除了手機和平板電腦，很多玩具亦做得到跟玩家互動的效果，例如身軀嬌小的Pixie Belles，便懂得以燈光及可愛動作向小朋友表達友愛。

這款由玩具"反"斗城新推出的獨家品牌，4個角色包括Esme、Layla、Aurora和Rosie，採用最新的動態技術，可表演6種舞步，還能改變頭上獨角的顏色來表達感受，而且對觸碰、動作及聲音都能作出反應，為全家帶來歡笑。只要大聲說話或拍手便可指示Pixie Belles轉圈，活像魔法一樣。各款公仔均附有可拆除磁石，讓小朋友隨時隨地掛在身上。可換款的尾巴亦能用作鎖匙扣、髮圈或手鏈，又時尚又好玩。

Pixie Belles

售價：$199.9

銷售點：玩具"反"斗城門市及網上商店

網址：www.toysrus.com.hk/pixie-belles

■送Pixie Belles公仔

玩具"反"斗城送出Pixie Belles予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份，款式隨機送出。（圖2）

截止日期：10月29日，送禮詳情刊於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第264期]