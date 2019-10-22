轉季保健：中西醫教路 不做鼻涕蟲 遠離生冷食物 紓緩鼻敏感

【明報專訊】最近早晚天氣變得清涼，秋天已靜悄悄來到，而每當轉季之時，很多小朋友的鼻敏感就會發作，不停流鼻水及鼻塞。子女受苦，家長看在眼內自然心痛，四出尋求良方紓緩問題。今次特別找來兒科專科醫生及註冊中醫，用中西醫角度，解決孩子的鼻敏感問題。

文：許朝茵

鼻敏感的正式名稱為過敏性鼻炎，兒科專科醫生溫希蓮指出，成因除了遺傳外，季節轉變，或經常接觸致敏原，如塵蟎、動物毛髮、二手煙、霉菌或花粉等，也有可能誘發鼻敏感。通常成因不會只得一個，可混合出現。

可持續數星期 多早晚發作

孩子鼻敏感發作，徵狀包括鼻塞、流鼻水、打噴嚏或鼻水倒流引起乾咳等，而由於耳鼻喉眼相連，也有可能引發眼部痕癢。鼻敏感的徵狀雖然和一般傷風感冒相似，但兩者主要分別是時間性，溫希蓮解釋：「鼻敏感持續的時間較長，可以是數星期之久，多於早晚發生，或接觸致敏原後出現。相反傷風時，徵狀持續時間雖然較短，大約一星期，但全日都會發作。」

影響睡眠、專注力 可誘發哮喘

別以為鼻敏感只是小毛病，如果處理不當，或影響深遠。溫希蓮補充：「首先鼻敏感徵狀會影響孩子的睡眠質素，而睡不好會損害專注力，甚至情緒也會受牽連。若病人長期鼻黏膜發炎，也易令鼻竇或中耳受感染。此外，鼻敏感可誘發哮喘或睡眠窒息症，絕對不容忽視。」而治療時，首要避開致敏原，有需要時可服用能減少過敏反應的抗組織胺藥物，以控制徵狀。若病情沒有改善或需要用噴鼻藥物。

分4證型 臟腑未成熟易中招

至於中醫方面，認為鼻敏感與肺氣有關，註冊中醫潘咨遐指出，肺氣弱的人，較難適應外在氣候變化，一旦被外邪入侵，侵犯鼻竅便出現鼻敏感。而小朋友的臟腑未完全發育成熟，肺、脾、腎更比其他臟腑不足，較成人易患上鼻敏感。

根據中醫對鼻敏感的證型，大致分4類：

◆風寒襲肺

受風寒後，會出現鼻癢、打噴嚏、流清涕、鼻塞、出汗多等病徵

◆脾氣虛弱

成因多是孩子嗜雪糕等寒涼食物或偏食，營養不均所致，通常病情較反覆，多於清晨發作。病發時鼻塞較嚴重、鼻涕稀白量多、頭重、疲乏、食慾不振、容易胃痛、大便爛等

◆脾腎陽虛

當患鼻敏感長期不癒，易拖累腎氣，造成脾腎陽虛。冬季容易病發，會出現不停打噴嚏、清涕量多、怕冷、腰膝無力、耳鳴等病徵。腎虛會影響孩子發育，嚴重或致寒背，也較易出現夜間遺尿等問題

◆肺經伏熱

悶熱天氣加劇病情，口乾煩熱，常見於夏天

針灸治療 湯水健脾胃

要紓緩鼻敏感，潘咨遐建議可使用中藥、針灸或天灸治療，而患者要少進食生冷寒涼食物。至於日常可多飲以下兩款湯水︰

■淮山扁豆陳皮豬𦟌湯

材料：淮山、扁豆、陳皮 各3錢，蜜棗1枚，豬𦟌2両

製法：4碗清水煲至2碗

功效：健脾胃

■合桃百合蓮子湯

材料：合桃5錢，蓮子、芡實、百合 各3錢，瘦肉2両

製法：4碗清水煲至2碗

功效：補脾腎

[Happy PaMa 教得樂 第264期]