DIY：自製發光南瓜袋 萬聖節滿糖而歸

完成！晚上亮着小燈泡更加有神秘感（黃志東攝）

（8）在兩邊小孔穿上絨毛條，加上小燈泡。（黃志東攝）

（7）貼上帽子，再用閃粉筆為眼睛和嘴巴裝飾。（黃志東攝）

（6）在另一張顏色紙剪出帽子形狀，再用絲帶和珠片設計出心目中的樣式。（黃志東攝）

（5）把「南瓜」部分摺起，黏好接合位。（黃志東攝）

（4）如圖在紙樣左右兩邊各打一個小孔，然後貼上雙面膠紙。（黃志東攝）

（3）在黑色畫紙剪出眼睛和嘴巴圖形，貼在南瓜上。（黃志東攝）

（2）沿紙樣外圍剪下來後，繪上南瓜紋理，在眼睛部分𠝹出兩個三角小孔。（黃志東攝）

（1）在橙色畫紙上繪畫出紙樣，如圖（左右兩邊是袋子的造型，中間長條為底部）。（黃志東攝）

自由發揮—Miss YoYo（左）教小朋友製作獨一無二的糖果手挽袋，其特色在於無論造型或是袋子的大小，都可以讓小朋友自由發揮和設計，想做南瓜、黑貓、蝙蝠也可，有無限的創意空間。（黃志東攝）

親手製袋——雖然市面上能輕易買到南瓜造型手挽糖果袋，但由小朋友和爸媽合作製造，又別有一番意義。（黃志東攝）

【明報專訊】「Trick or Treat」是小朋友萬聖節重點活動，又怎可以缺少一個可滿載糖果的可愛手挽袋？隨自己喜好，親手設計一個獨一無二兼會「發光」的糖果袋，當晚收穫或許更加豐富呢！

文：顏燕雯

示範：Miss YoYo @ 嵐天教室

小模特兒：Ailsa & Alvin

■DIY糖果手挽袋

材料：

彩色硬身畫紙

珠片、絲帶、絨毛條、小燈泡、閃粉筆、膠水、剪刀、雙面膠紙、𠝹刀、打孔機、黑筆

做法：

（1）在橙色畫紙上繪畫出紙樣，如圖（左右兩邊是袋子的造型，中間長條為底部）。

（2）沿紙樣外圍剪下來後，繪上南瓜紋理，在眼睛部分𠝹出兩個三角小孔。

（3）在黑色畫紙剪出眼睛和嘴巴圖形，貼在南瓜上。

（4）如圖在紙樣左右兩邊各打一個小孔，然後貼上雙面膠紙。

（5）把「南瓜」部分摺起，黏好接合位。

（6）在另一張顏色紙剪出帽子形狀，再用絲帶和珠片設計出心目中的樣式。

（7）貼上帽子，再用閃粉筆為眼睛和嘴巴裝飾。

（8）在兩邊小孔穿上絨毛條，加上小燈泡。

完成！ 晚上亮着小燈泡更加有神秘感

[Happy PaMa 教得樂 第264期]