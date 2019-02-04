DIY：自製發光南瓜袋 萬聖節滿糖而歸
文章日期：2019年10月22日
【明報專訊】「Trick or Treat」是小朋友萬聖節重點活動，又怎可以缺少一個可滿載糖果的可愛手挽袋？隨自己喜好，親手設計一個獨一無二兼會「發光」的糖果袋，當晚收穫或許更加豐富呢！
文：顏燕雯
示範：Miss YoYo @ 嵐天教室
小模特兒：Ailsa & Alvin
■DIY糖果手挽袋
材料：
彩色硬身畫紙
珠片、絲帶、絨毛條、小燈泡、閃粉筆、膠水、剪刀、雙面膠紙、𠝹刀、打孔機、黑筆
做法：
（1）在橙色畫紙上繪畫出紙樣，如圖（左右兩邊是袋子的造型，中間長條為底部）。
（2）沿紙樣外圍剪下來後，繪上南瓜紋理，在眼睛部分𠝹出兩個三角小孔。
（3）在黑色畫紙剪出眼睛和嘴巴圖形，貼在南瓜上。
（4）如圖在紙樣左右兩邊各打一個小孔，然後貼上雙面膠紙。
（5）把「南瓜」部分摺起，黏好接合位。
（6）在另一張顏色紙剪出帽子形狀，再用絲帶和珠片設計出心目中的樣式。
（7）貼上帽子，再用閃粉筆為眼睛和嘴巴裝飾。
（8）在兩邊小孔穿上絨毛條，加上小燈泡。
完成！ 晚上亮着小燈泡更加有神秘感
[Happy PaMa 教得樂 第264期]