讀樂樂：萬聖節，讀嚇嚇叫的繪本

【明報專訊】萬聖節來了，南瓜、骷髏、蜘蛛……商店都紛紛推出萬聖節裝飾品，還有巫婆帽、殭屍帽和各種扮演服裝等，讓兒童來扮鬼扮馬。在中西文化匯聚的香港，萬聖節已成了普遍受落、像嘉年華般的節日，一些學校教師會組織扮相派對，讓學生玩些親子集體遊戲，或在視藝堂上一起繪南瓜臉譜，而在一些大型屋苑，孩童會依習俗裝扮成不同的萬聖節角色出行，逐家逐户大叫問取糖：「請吃糖！要糖！不請吃就搗亂！」

配合萬聖節氣氛，讓我推介親子共讀英國著名繪本作家羅伯．史卡頓的《最棒的萬聖節！貓咪雷弟》，他筆下的貓咪雷弟，是活潑又帶點傻氣的黑貓，造型調皮可愛，表情豐富，據說這動物角色的靈感來自史卡頓鄰居家養的大貓。他為貓咪雷弟寫了一系列的故事，均大受小讀者喜愛，此系列繪本銷量已達500萬冊之多。

此本《最棒的萬聖節！貓咪雷弟》描述貓咪雷弟像很多小朋友一樣，想在萬聖節的一天，裝扮得可怖嚇人，還希望在學校取到班上「最可怕的貓咪」大獎。但該做什麼樣的裝扮，才能嚇到別人呢？正當貓咪雷弟轉動腦筋、苦苦思索時，他突然發現自己的南瓜燈裏有一隻可怕蜘蛛！貓咪雷弟向媽媽大叫，還驚怕得發抖，令身上的毛毛都豎起來了。但仔細觀察後，這隻長了八隻腳、眼睛怪怪的蜘蛛，後來卻給貓咪雷弟帶來裝扮的靈感。原本雷弟騎了上掃帚，想扮可怕的巫婆貓，但他被自己的尾巴絆了一跤，掃帚的把柄即斷了。傻呼呼的雷弟便發揮想像力和創意，在媽媽協助下，用自創材料裝扮成有八隻腳的超級蜘蛛貓，結果……

扮演表達自我 獲滿足感

一些家長或有疑問，這跌跌撞撞學扮演的貓咪為何如此受歡迎？孩子為何總愛扮鬼扮馬？其實，扮演對兒童來說，是一種有趣、可以表達自我的遊戲，而遊戲給予兒童很大滿足感。故事中的雷弟，他最初扮演巫婆失敗，但他不氣餒，且很有心思的善用生活素材，自創八隻腳的蜘蛛裝扮，可見遊戲也引發了小朋友發揮其創造力。

閱讀貓咪雷弟這輕鬆幽默的故事，小讀者會很投入，當老師關上教室的燈，教室一片黑暗，只有大家手電筒照着南瓜燈，在這氣氛下，老師壓低聲音，似乎開始說鬼故事時……噢！真令小朋友會一邊跟着主角嚇得尖叫，一邊又感到滑稽可笑呢，因故事中的幽默和趣意，令萬聖節的恐怖氛圍也會變得不再可怕了。家長在親子閱讀後，還可環繞着書中有關「害怕」的重點，跟孩子溝通，說說大家害怕些什麼，讓孩子寫出或畫一下自己最害怕的形象或東西，這是讓孩子學習面對和克服害怕的好契機呢。

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作者簡介：愛閱讀和創作童書，穿梭學校分享閱讀和創作。

文︰明珠

[Happy PaMa 教得樂 第264期]