升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■不讀國際校想學好英文 可報私立獨立幼稚園

問◢ 如果想女兒學好英文，又不想讀國際學校，荃灣區有哪些幼稚園可以選擇？私立獨立幼稚園的外籍教師數目，會否比參加了免費幼稚園教育計劃的優質幼稚園為多？

答◢ 想學好英文，又不想女兒讀國際學校，可以考慮讀私立獨立幼稚園，或比較重視語文的免費幼稚園。荃灣的免費幼稚園可以考慮重視語文的啟思幼稚園（馬灣）、重視英文拼音的救世軍荃灣幼兒學校、救世軍梨木樹幼兒學校；私立獨立幼稚園則可以考慮思博幼稚園、心怡天地國際幼兒園暨幼稚園（麗城）。一般私立獨立幼稚園的外籍英文教師數目，比免費幼稚園多！

■65校網13選擇 分數不高可揀基真祖堯

問◢ 本人有一對龍鳳胎，現於嘉言中英文幼稚園就讀K2，家在65校網，這個校網比較少人討論，除了聖公會仁立小學和聖公會仁立紀念小學最受歡迎外，還有什麼好選擇？

答◢ 65校網有13所小學，用「世襲超收額」來排位，其中第1至6名於去年和前年結果都是一樣，排名如下：1. 聖公會仁立小學；2. 聖公會仁立紀念小學；3. 佛教林金殿紀念小學；4.聖公會主恩小學；5. 基督教香港信義會葵盛信義學校；6. 中華基督教會全完第二小學。

如果分數不高，可以選排第7的中華基督教會基真小學或祖堯天主教小學。

■15分入馬官小機會不大 報牧愛合一堂較穩陣

問◢ 小女屬34網，如報合一堂學校及聖公會牧愛小學均有20分，但心儀馬頭涌官立小學（15分）及保良局何壽南小學（15分），請問應如何選擇？

答◢ 用「世襲超收額」來排位，在34網17所小學，馬頭涌官立小學排第2，保良局何壽南小學排第4，聖公會牧愛小學排第7，合一堂學校排第13。15分揀馬頭涌官立和何壽南機會不大，因兩校名氣響兼舊生多，反而用20分揀牧愛機會有八成，合一堂則有九成以上，你亦要考量自己是屬於穩陣型還是博殺型？

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第264期]