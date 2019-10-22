五個小孩的校長：給孩子一個機會

【明報專訊】有幸能欣賞「加油香港」社企舉辦的音樂劇《天天加油站》，感謝「加油香港」主席周佩波先生4年來的支持，讓師生和家長們能夠欣賞這極具意義的音樂劇。

今年音樂劇主題仍然圍繞弱勢兒童追尋夢想的經歷，鼓勵我們的基層家庭。我認識周佩波先生是一個真誠的人，他是一個很有能力的人，卻謙謙有禮，一點架子也沒有。他與志同道合的人，用心底裏的一團熱火，透過一幕又一幕的音樂劇，細緻描述笑中有淚的弱勢社群生活景况與盼望，呈現在觀眾眼前。這一點點真與誠，完全透過他們的劇作與舞台演繹，鉅細無遺地顯現出來。或許是周先生也出生於基層，知道基層孩子苦况，所以在他的音樂劇裏，從來不會無病呻吟，而是細膩描述一個又一個基層困苦孩子，在弱勢下如何堅毅地追尋夢想。這真誠的演出，讓我們的家長流下熱淚，孩子雖然年紀尚小，未能完全明白音樂劇深層意義，但是精彩豐富的舞台效果與細膩的演出，讓孩子目不暇給，他們總是每年期盼着到舞台大廳欣賞加油香港音樂劇。

這次音樂劇強調窮孩子也要活得有尊嚴。人，在困難裏仍然不失信心，勇往直前。如劇中強調的5C即是勇氣（courage）、信心（confidence）、選擇（choices）、機會（chances）、改變（change）。這五個重要元素，人應以此為精神支柱、尊嚴與盼望，在困難中不失自信，才能勇敢地在人生路上好好走下去。

基層孩子只欠一個機會

多年照顧基層家庭的經驗，有時候孩子們就是欠一個「機會」。

猶記得這十多年經歷中，我第一次為孩子痛心得流下眼淚，就是看到孩子們穿起我從名校借回來的戲服，這基層孩子穿上一樣的戲服，他們就能演活當中角色，做一場好戲。只要他們有「機會」，其實與富家孩子又有何分別呢？當天黯然落淚的時候，身邊正好有一位義工， 他還以為我看到孩子演出成功，欣然下淚，其實在我心底裏，萬般感受，千言萬語，一時不知從何說起。看到孩子努力地演出，孩子們欣喜自己能夠當一個小演員，那種心滿意足的表情，實在難以忘懷。

9月初，有幸獲得利希慎基金邀請，到沙田文化中心欣賞一套由音樂兒童基金會策劃的音樂劇《童Sing童氣》，內容是展示逆境孩子成長的力量。這套兒童音樂劇，是由基層兒童親自演奏音樂和其家庭一起演出，音樂兒童基金正正是以一己的力量，讓基層兒童有學習音樂的機會。小朋友學會演奏音樂，苦無機會演出，他們就在天台上進行音樂會，可算是用心良苦，也佩服基金會成員的毅力和看透基層兒童的需要，他們也正正是欠缺一個機會。

才能不配以時機 變成無用

「機會」是什麼呢？機會是留給有準備的人。拿破崙說過：才能不配以時機，它會變成無用。

我面對的孩子年紀幼小，未能創造機會，亦不懂把握機會，慶幸身邊看到不少好人好事，把機會留給基層孩子，讓他們的才能，不至於不能配以時機，而變得無法施展才能，懷才不遇！

文：呂麗紅（元岡幼稚園校長）

作者簡介：外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]