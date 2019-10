客座隨筆：送給丈夫的禮物：讓兒子肯定爸爸的角色

【明報專訊】最近和丈夫翻看他昔日在原生家庭的舊照片,聽他回想他與父親的相處點滴。懷舊一番之後,我們有一個小總結︰男孩從父親身上獲得肯定及讚賞是非常重要的,這有助男生建立自尊感。好像我丈夫,當他成為爸爸之後,要面對新的挑戰,他能否駕馭今天新手父親的角色,跟他的自尊感有密切關係。

父子關係影響男性自尊感

有研究指出,父子幼年的關係會直接影響一個男性的自尊感(self-esteem)的發展,亦影響他將來為父的自信。若父親在子女心目中,能夠給予情感的連繫、溫暖、照顧、培育,他便能成為子女提升動機的源頭,子女會更多的展現能得到父親肯定、接納的行為,有較高的自尊感。相反,若父親具攻擊性,則會令子女選擇保持距離及尋找緩衝,自尊感亦較低。除此以外,若父親能夠明白及理解子女內心的感受,並表現出感同身受,可令子女得到安慰及感到放心。子女亦會透過與父親被愛的互動經驗而學習如何尊重他人,以及與他人相處。而父子的關係則會影響兒子成長後與他人,以及他的子女的關係。

聽着丈夫回憶幼年時與父親的關係,隱約讓我明白多點今時今日他與兒子互動的情况。作為太太,我無法參與建構他昔日的自尊感,但我提醒我自己,今天仍可多讚賞他,使他對自己有信心;體諒他的軟弱,同時溫婉地提示丈夫在哪些地方可作點省思。當他願意時,我便陪着他一步一步慢慢的跨過一些生命的缺口。

鼓勵丈夫稱讚兒子 歡笑成強心針

這一年來,丈夫很努力地嘗試實踐父親的角色,或許偶有「撞板」,有可改善的時候,例如遇着被兒子拒絕時會感氣餒、因兒子「不合作」而有情緒,這些種種「不理想的」父子互動經驗,甚至曾讓他懷疑兒子不愛他,不需要他。為了提升丈夫做爸爸的自信心,我會告訴他,兒子日常在家會經常提起爸爸,每天定時便提醒媽媽要去接爸爸放工,而且很想念爸爸,很想爸爸陪他玩。與此同時,我亦鼓勵丈夫稱讚兒子,讓兒子的歡笑成為他最好的強心針。我相信丈夫的自信與兒子的自尊感會隨着日子的過去,一天一天的累積起來。

