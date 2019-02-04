教大GPS：有教無類的性教育可實現嗎？

【明報專訊】聯合國教科文組織發表了《國際性教育綱要》，以全面的性教育理念來推動性教育，重點包括：

1.不限於單一概念來理解性發展，重視性的廣義定義。

2.不限於健康角度來設計性教育內容，更加以人權及融合角度出發，尤其肯定及適切照顧弱勢社群學生的性發展需要。

3.不以性教育工作者個人理念為中心，是以學生的最佳利益為依歸。

《綱要》的核心理念，和香港政府推動共融及香港教育局以學生為本的原則不謀而合。教育局《學校性教育指引》指出，性是美好人生的基礎，不是罪孽或邪惡的事，性教育要提供正確資訊，不恐嚇學生，不令學生羞愧自責，尊重學生的差異和成長步伐。

聯合國《綱要》及香港教育局《指引》，都切合華人有教無類的教育理念，是儒家思想的核心。用現代的語言來說，我們理解為學校應該尊重差異，對所有學生給予均等的學習機會及提供安全的校園環境，讓他們安心學習及了解自己。不應因學生的身分，例如種族、殘障、社經地位、宗教背景、性傾向及性別不同，令他們無法接受正確而針對成長需要的性教育。

弱勢社群學生被剝奪教育機會

儘管有明確的性教育目標，現實是弱勢社群學生的性教育機會仍然被剝奪，其中包括性／性別小眾、雙性人、少數族裔、特殊學習需要、身障學生等等。亞洲地區的研究發現，這些學生不但未獲應有的性教育，更常常面對性偏見、騷擾和歧視，影響他們的精神健康與平等權利。一些主流學校，性教育的課程設計往往以異性戀或二元男女直性別主導，沒有顧及特殊學習需要學生的特色來設計。一些少數族裔學生為主的學校，因為宗教文化及教師個人信仰的影響，有學生反映連月經等基本的生理知識教導也消失了。在一些基督教、天主教學校或社福團體，非異性戀的性傾向或跨性別議題常常會被罪化或病化，亦避談避孕議題。

性教育不以尊重平等差異的原則，卻以宗教團體或教育工作者的個人價值觀來推動。那麼，有教無類的性教育真的可以實現嗎？

文：郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第264期]