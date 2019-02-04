辣媽CEO：大個女去男友家過夜要批准？

【明報專訊】「Son姐，想請教你。我個女同你大T年紀差不多，如果她想去男朋友家過夜，你覺得是否要問准你或只係講聲就去？做父母怕女兒會蝕底，又覺得女兒太隨便；但女兒覺得點解要父母批准，都咁大個人，仲要下下父母批准，唔係啩？結果女兒先斬後奏，我們為此常常家嘈屋閉！另外，我仍有一個即將大學畢業的女兒，怕她學家姐一樣唔返屋企瞓，有時候只好講大話幫家姐隱瞞！唔知點搞好，請你指點一下！」

父母愛子女之心切，尤其是女兒，總想保護呵護，這個我完全明白。不過先旨聲明，我的答案和你想要的肯定不一樣，如果真心問我意見，我請你先放下父母身段，摒棄完全過時守舊的思維、固有既定的成見，好好學習如何和已經成年的女兒溝通。改變，由信任和放手開始！

女兒是獨立個體 父母不能高高在上

我相信你兩個女兒一直都在你身邊成長，你才有可能一直操控和如此緊張。但是你必須要接受，女兒是獨立個體，有自己的自由意願。尤其女兒已經長大成人，不管如何，父母都不可能以高高在上的角色及身分，去約束及束縛她的人生思想及自由。

你講的蝕底，我相信是怕女兒在男友家過夜會發生性行為吧？如果真要發生，也不一定要在男友家，也不一定只能在夜晚才能發生吧？說實話，你的女兒已經很乖了，交男朋友後願意告訴你，去男朋友家過夜亦預先通知你，免得你擔心；偏偏你不領情，咬住不放，搞到家嘈屋閉，誰是始作俑者？換轉是我，索性執埋包袱搬去男朋友家同居，看你奈我如何？

不要誤會我鼓吹婚前性行為，相反，我的立場其實相當保守。但對着一對子女，我從不避忌，在他們讀小學時就開始直率坦誠討論，直接問他們對性行為的看法。不過討論的重點並非可不可以，而是該不該、能不能。該不該超越友誼的底線？能不能為自己做的行為負責任？

父母應做的是灌輸正確性觀念

「性」這個話題，在你家裏肯定是個禁忌。看看我的大T，19歲獨自去韓國讀書，5年半的獨立自主生活，她交什麼朋友，和什麼朋友發生什麼關係也好，我管得了嗎？食色性也，食和性都是人類的本能，成年男女，男歡女愛，誰管得着？莫講談情說愛，即使談性說愛，又有何羞恥之有？

父母能做的、應該做的，是灌輸教導正確的性觀念，而不是操控規管子女的行為。我相信你的小女兒肯定不止19歲了吧？家姐交男朋友光明正大，有什麼需要隱瞞？去男朋友家過夜不能接受，如果女兒告訴你是和女同學們一起去露營去旅行的話，你又可以點？

你問的問題，答得我很累，感受到一對女兒在你的「悉心」照顧管理下，活得有多累多壓抑。希望你學習做一個開通明事理的現代媽媽。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第264期]