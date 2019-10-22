論盡教育：以後點樣教，點樣學？

【明報專訊】香港逆權運動，眨下眼幾個月，社會劃分為黃色和藍色，人與人之間添了一層隔膜，好多家庭不再清一色，父子兄弟，各有色彩，不再和諧。朋友相處，多了顧忌，恐防黄藍撞色，說話要小心。有人問王師奶如何處理家中顏色，小婦人一家四口，夫婦二人不黃不藍，立下家規：家中不談政治，不干涉別人立場，所以即使親如子女，也不知彼此顏色，倒也和諧。

小婦人知道社會撕裂嚴重，流血事件無日無之，公說公理，婆說婆理，一缸「混醬」，如何理得清？人生苦短吖！有讀者自稱關師奶，自澳洲來郵，說她以前在港時是一名教師，她問小婦人：「香港學校咁亂，啲老師點教，學生點學？」此一問，問到王師奶關情處，點正小婦人死穴，正所謂：休提起，提起時，淚滴滿江河。老爹是有牌教師，為人保守，對學生要求嚴格，成日話：「教書係良心職業，教不嚴，師之惰。」小婦人成日勸佢：「老爹，潮流唔興啦，您out咗啦，唉！教得嚴，師之禍，分分鐘連份公積金都無埋，赤柱預留一個位畀你。」以前他老人家總覺得小婦人言不及義，自逆權運動後，看到有些學生與學校唱反調，老師不敢出聲，校長亦忍氣吞聲，學校唔敢高壓，知道愈壓愈大件事。老爹才有點覺悟說：「好彩退休得早，否則實爆血管。」

社會強權高壓 挑戰權威變自然反應

是否學生錯晒？也不全是。年輕人清純，他們有自己的價值觀：公義、自由、真理。眼看社會在强權高壓下運行，他們內心的反抗和憤怒可以理解，挑戰權威變成自然反應。學校是社會縮影，他們心目中學校就是社會，是壓力的來源，校長和教師是不公義政策的執行者，是權威的代表。他們年輕，對事情的是非未必拿揑得準，王師奶相信他們出於熱誠、善意，不像其他人批評是被利用、煽動。

此情此景，教師當然不易為，面對一群內心反叛而有挑戰權威傾向的年輕人，正如讀者關師奶所云：「點教吖？」王師奶曾有感學校當前處境寫過〈教師呢碗飯唔易啃〉和〈校長唔易做〉。一個社會有不同政治觀點十分正常，英國有工黨、保守黨；美國有民主黨、共和黨，我們有黃絲、藍絲又何妨！你黃你的，我藍我的。小婦人好想將「和而不同」這個詞改得更淺白些，改做「不同而和」，觀點雖異，亦可和平相處。

定下規則不談顏色

返回「以後點樣教，點樣學？」這個題目，王師奶處理家庭顏色方式或可參考：做家長的無顏色，不干涉兒女的顏色。定下規則：學校不談顏色，你黃你的，我藍我的，「不同而和」。繼續上課，繼續數、理、化，繼續通識和歷史，繼續高考，天下太平。這一步當然不易達到，眾志可以成城，聚沙可以成塔，王師奶默誦聖母經100遍。阿利路亞！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

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[Happy PaMa 教得樂 第264期]